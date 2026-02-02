부산 기장군, 발전소 이웃 주민·기업 저금리 융자 지원

장안·일광읍 주민·사업체에 연 2% 융자…상반기 대상자 모집

기장군(군수 정종복)은 발전소주변지역 주민의 생활 안정을 도모하고 지역 내 기업 활성화를 위해 '상반기 발전소주변지역 주민복지 및 기업유치지원 융자사업' 대상자를 모집한다고 2일 전했다.

이 사업은 발전소주변지역과의 상생을 위한 금융 지원책으로, 장안읍과 일광읍에 거주하는 주민과 해당 지역에 사업자등록이 된 기업을 대상으로 저금리 융자를 지원한다. 공고일인 지난 1월 26일 이전부터 해당 지역에 주민등록을 두고 거주 중이거나, 사업장을 운영 중인 경우 신청할 수 있다.

융자 한도는 주민의 경우 최대 1000만원, 기업은 최대 5000만원이며, 연 2%의 저금리로 2년 거치 후 3년 분할상환 조건이 적용된다.

대상자는 기장군이 마련한 융자 우선순위 배점표에 따라 1차 선정되며, 이후 NH농협은행의 여신관리 규정에 따른 심사를 거쳐 최종 확정된다.

신청 기간은 2월 2일부터 13일까지로, 토·일요일과 중식시간을 제외하고 장안읍·일광읍 행정복지센터에서 접수한다.

기장군 관계자는 "이번 융자사업이 발전소주변지역 주민의 경제적 부담을 덜고, 지역 내 기업의 안정적인 성장과 정착에 실질적인 도움이 되길 기대한다"며 "해당 지역 주민과 기업의 적극적인 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





