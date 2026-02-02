본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

종목·공시

[클릭 e종목]"LG전자, 원가개선·홈로봇 고도화로 목표가 ↑"

박승욱기자

입력2026.02.02 08:13

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

키움증권은 LG전자 에 대해 목표주가를 13만원으로 올리고 투자의견 매수를 유지한다고 2일 밝혔다.

[클릭 e종목]"LG전자, 원가개선·홈로봇 고도화로 목표가 ↑"
AD
원본보기 아이콘

김소원 키움증권 연구원은 "인력 효율화와 미국 역내 생산 비중 확대, 물류비 안정화 등 구조적인 원가 개선으로 이익 성장이 전망된다"며 "인력 효율화를 위한 3000억원의 희망퇴직 비용이 지난해 4분기 반영됐으며 올해는 미국 판매 물량의 약 60%를 북미 역내 생산으로 대응해 관세 영향을 최소화할 것"이라고 분석했다.


이어 "빅테크 기업과 협업을 기반으로 인공지능(AI) 데이터센터용 냉각 솔루션 사업 확대가 예상되며 홈로봇 기술 고도화와 함께 사업화 추진도 기대된다"며 "글로벌 가전 데이터와 기술 경쟁력을 바탕으로 가정용 휴머노이드 시장에서 경쟁 우위를 선점할 가능성이 높으며 향후 가정용 휴머노이드와 구독 사업의 결합을 통한 새로운 성장 동력을 보여줄 수도 있다"고 설명했다.

김 연구원은 "올해 1분기 실적의 경우 영업이익이 1조3791억원으로 시장 기대치(1조2777억원)를 웃돌 것"이라며 "MS(TV) 사업부에선 액정표시장치(LCD) TV 수요 부진 속 비용 절감 효과로 흑자전환하고, VS(전장) 사업부는 인포테이먼트(IVI) 중심의 믹스 개선과 LG마그나 가동률 확대로 안정적인 수익성이 지속될 것"이라고 말했다.

그러면서 "ES(에어컨 등) 사업부는 소비심리 둔화 및 건설 경기 부진으로 매출은 줄겠으나 신제품 중심의 믹스 개선, 구독·온라인 판매 확대를 통해 성장할 것"이라면서도 "HS(가전) 사업부는 프리미엄·보급형 전략과 온라인 구독 사업에 힘입어 매출이 증가하고 관세 부담과 북미 생산 비중 확대로 영업이익은 전년 대비 줄어들 전망"이라고 덧붙였다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"버리는 휴대폰 모아 5000만원 벌었다" 금값 폭등에 '유심 연금술' 진위 논란 "버리는 휴대폰 모아 5000만원 벌었다" 금값 폭등... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

로또 1등 누적 1만명 넘었지만당첨금으론 '인생역전' 못해

"두쫀쿠, 아무데서나 사먹었다간 큰 일"… 위생신고 급증

관광 침체한 태국…'디즈니랜드' 유치 승부수 건다

"대서양 무역 전쟁 발발 시, 美보다 유럽이 훨씬 큰 타격"

"민주주의 상징 마그나카르타, 중국산 CCTV가 지킨다고?"…위구르족 발끈

은행권, 최대 350% 성과급주 4.9일제 합의

美민주, 텍사스 보궐선거 승리…공화와 하원 4석 격차

새로운 이슈 보기