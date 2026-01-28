[포토] 'YS 조명 다큐 영화' 공개 관람 나선 한동훈

한동훈 전 국민의힘 대표가 28일 서울 영등포구의 한 영화관에서 '잊혀진 대통령: 김영삼의 개혁 시대'를 관람하기 위해 상영관으로 이동하고 있다.







