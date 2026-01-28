소진공 신임 이사장에 '김어준 처남' 인태연 전 자영업비서관

28일 업무 시작

방송인 김어준씨의 처남인 인태연 전 대통령비서실 자영업비서관이 소상공인시장진흥공단 제5대 이사장에 임명됐다.

인태연 신임 소상공인시장진흥공단 이사장. AD 원본보기 아이콘

28일 소진공에 따르면 인 이사장은 이날부터 공식 업무를 수행한다.

인 이사장은 부평 문화의거리 상인회장, 전국유통상인연합회 공동회장, 한국중소상인자영업자총연합회 회장 등을 역임했다. 이후 2018년 신설된 청와대 대통령비서실 자영업비서관을 지냈다.

인 이사장은 지난해 신설된 중소벤처기업부 제2차관의 유력한 후보자로 물망에 올랐으나, 방송인 김씨의 처남이라는 사실이 알려지며 반대 여론에 부딪혔다.

소진공 관계자는 "인 이사장이 현장 상인 조직을 이끌어 온 경험과 대통령비서실 자영업비서관으로서 소상공인 정책을 조정해 온 이력을 바탕으로, 현장과 정부를 잇는 가교 역할을 충실히 수행하며 공단의 정책 실행력을 한층 높일 것으로 기대하고 있다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>