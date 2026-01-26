[이미지 다이어리]장인이 만든 풍향계

서울 세운상가 공중보행로에서 페트(PET) 병을 잘라 만든 풍향계가 돌아가고 있다. 이곳의 수많은 장인들 중 누군가가 만들었을 것이다.

살다 보면 바람이 불어오는 방향이 궁금할 때가 있다.

가끔 그것이 중요하기까지 하다.







