반도체·자동차 다음은 배터리?…순환매 장이 이끄는 오천피

주도주 순환매 이어지며 코스피 상승 견인

이차전지가 바통 이어받을 것으로 기대

로봇·데이터센터용 수요 급증 예상

美 전력 수요확대로 전력기기도 주목

코스피가 역사적인 '오천피' 달성에 성공한 가운데 주도주들의 순환매가 오천피 달성의 주요인으로 꼽힌다. 이달 초까지는 인공지능(AI) 산업과 반도체 슈퍼 사이클에 대한 기대감으로 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 154,600 전일대비 2,300 등락률 +1.51% 거래량 10,677,547 전일가 152,300 2026.01.23 11:04 기준 관련기사 코스피, 장 초반 5000선 회복…코스닥도 상승코스피 5000 견인한 머니무브…예금·가상자산 자금까지 증시로 유입코스피, 5000 뚫은 후 상승폭 반납하며 4950 마감…"삼성전자 신고가" 전 종목 시세 보기 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 751,000 전일대비 4,000 등락률 -0.53% 거래량 1,203,994 전일가 755,000 2026.01.23 11:04 기준 관련기사 코스피, 장 초반 5000선 회복…코스닥도 상승코스피 5000 견인한 머니무브…예금·가상자산 자금까지 증시로 유입코스피, 5000 뚫은 후 상승폭 반납하며 4950 마감…"삼성전자 신고가" 전 종목 시세 보기 close 등 반도체주 상승세가 거셌다. 이후 자동차(로봇)·방산 같은 대형 주도주로 순환매 장세가 펼쳐졌던 게 지수를 끌어올렸다. 그리고 다음 타자로 이차전지와 전력기기주가 주목을 받고 있다.

23일 오전 9시20분 기준 코스피는 전일 대비 55.61포인트(1.12%) 오른 5008.14를 기록했다. 전일 5000선을 돌파했으나 오후 들어 5000선이 심리적 저항선으로 작용하며 차익 실현 매물이 출회되면서 5000선 안착에는 실패한 바 있다. 코스피는 이날 장초반 5000선을 재돌파하며 안착을 시도했다.

코스피가 상승세를 지속할 수 있었던 이유는 지난해부터 장을 이끌어온 반도체주 대신 다른 주도주로 매수세가 몰리는 순환매 장세가 나타났기 때문이다.

삼성전자와 SK하이닉스의 시가총액이 유가증권시장에서 차지하는 비중은 총 35.75%에 달하는 만큼 통상 두 종목이 하락하면 코스피도 약세를 보인다. 하지만 올해는 달랐다. 삼성전자와 SK하이닉스는 지난 13일 각각 0.86%, 1.47% 하락했지만 코스피는 1.47% 상승했다. 미국 기술주 약세로 반도체주가 숨고르기를 하는 시기에 자동차와 로봇주로 매수세가 옮겨붙은 것이 주효했다.

지난 6∼9일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 'CES 2026'에서 휴머노이드 로봇 '아틀라스'를 공개한 현대차그룹은 연일 불기둥이다. 전일 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 513,000 전일대비 16,000 등락률 -3.02% 거래량 2,464,263 전일가 529,000 2026.01.23 11:04 기준 관련기사 신형 포터 생산비 대당 500만원↑…현대차, 울산 4공장 활용 방안 재검토현대차그룹, 美·英 주요 어워즈 휩쓸어…"전기차 경쟁력 입증"코스피, 장 초반 5000선 회복…코스닥도 상승 전 종목 시세 보기 close 의 시가총액은 108조5000억원으로 삼성전자와 SK하이닉스에 이어 3위를 기록했다. 현대차는 올들어 78.41% 올랐다. 같은 기간 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 161,300 전일대비 3,300 등락률 -2.00% 거래량 1,064,448 전일가 164,600 2026.01.23 11:04 기준 관련기사 판단 좋았는데 투자금이 부족했다면? 4배 투자금을 연 4%대 금리로현대차그룹, 美·英 주요 어워즈 휩쓸어…"전기차 경쟁력 입증"종목 좋아도 투자금이 받쳐줘야...4배 투자금을 연 4%대 금리로? 전 종목 시세 보기 close 는 35.14%, 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 456,000 전일대비 2,500 등락률 +0.55% 거래량 384,617 전일가 453,500 2026.01.23 11:04 기준 관련기사 [클릭 e종목]"HMG글로벌 목표 시총 296조…본주 부담 땐 우선주"코스피, 현대차 '질주'에 4900선 탈환…코스닥은 2%대 급락현대모비스, 자율주행·SDV차에 5G 무선통신 심는다 전 종목 시세 보기 close 는 21.58% 각각 상승했다.

이에 삼성증권은 현대차의 목표주가를 기존 65만원에서 85만원으로 상향했다. 임은영 삼성증권 연구원은 "현대차의 역할이 로봇의 행동 데이터 제공을 넘어 AI 훈련을 실증하고, 로봇을 생산하는 주체임을 확인했다"며 "2026년은 로보택시 상용화를 시작으로, 피지컬 AI 서비스가 개화되는 시기다. 가시화된 성장성을 놓치지 말고 따라가야 하는 시기"라고 말했다.

다만 전날 현대차 주가는 외국인 투자자들의 차익 실현 매물이 대거 출회되며 주가가 3.6% 하락했다. 외국인이 현대차를 1조1034억원어치 순매도하며 가장 많이 팔아치웠다.

최근 급등한 현대차 주가가 당분간 조정을 거칠 것으로 전망되는 가운데 투자자들은 반도체에서 자동차를 거쳐 배터리를 다음 주도주로 점찍은 모양새다. 전날 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 379,000 전일대비 5,500 등락률 -1.43% 거래량 2,200,248 전일가 384,500 2026.01.23 11:04 기준 관련기사 저가매수자금, 신용미수대환자금 모두 연 4%대 최저금리로 당일 즉시기회가 왔다면 판단을 빠르게...최대 4배 투자금을 연 4%대 금리로AI가 깨운 美 ESS 슈퍼사이클…'미시간'서 연 5만대 물량 K-배터리가 책임진다 전 종목 시세 보기 close 가 18.67% 상승한 가운데 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 411,500 전일대비 5,500 등락률 -1.32% 거래량 306,857 전일가 417,000 2026.01.23 11:04 기준 관련기사 코스피, 장 초반 5000선 회복…코스닥도 상승"아무도 가지 못한 길"…5000선 돌파한 코스피코스피, 현대차 '질주'에 4900선 탈환…코스닥은 2%대 급락 전 종목 시세 보기 close 5.70%, 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 102,400 전일대비 2,600 등락률 -2.48% 거래량 2,171,100 전일가 105,000 2026.01.23 11:04 기준 관련기사 코스피, 5000 뚫은 후 상승폭 반납하며 4950 마감…"삼성전자 신고가"종목 좋아도 투자금이 받쳐줘야...4배 투자금을 연 4%대 금리로?"아무도 가지 못한 길"…5000선 돌파한 코스피 전 종목 시세 보기 close 10.41%, 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스피 증권정보 현재가 120,500 전일대비 5,400 등락률 -4.29% 거래량 523,057 전일가 125,900 2026.01.23 11:04 기준 관련기사 AI가 깨운 美 ESS 슈퍼사이클…'미시간'서 연 5만대 물량 K-배터리가 책임진다[단독]美에 없던 LFP 양극재 공장, 엘앤에프가 1만5000t 규모 세운다포문 연 '적토마' 증시… 반도체馬 질주 vs 이차전지馬 뒷걸음 전 종목 시세 보기 close 12.81% 등 상승률을 기록했다.

로봇 산업이 증시에서 핵심 테마로 부상하자 이차전지에도 다시 관심이 쏠리는 모양새다. 아울러 글로벌 시장에서 정책 환경이 개선 조짐을 보이고 있는 점도 투자 심리를 뒷받침하고 있다. 주민우 NH투자증권 연구원은 "로봇에 대한 기대감이 최근 전고체 전지에 대한 기대감으로 번지며 관련주의 주가 상승이 두드러졌다"면서 "로봇에 대한 기대감 외에도 계절적으로 미래 기술을 선보이는 인터배터리(3월11~13일) 행사를 앞두고 1월말부터 주가가 선제적으로 상승했던 경우가 많아 시기적으로도 전고체 관련주에 대한 관심이 쏠릴 수밖에 없다"고 설명했다.

로봇과 데이터센터 등으로 이차전지주의 성장 모멘텀이 강화될 것이란 전망이 나온다. 강동진 현대차증권 연구원은 "로봇향 배터리는 대당 사용량이 크지 않지만 교체용 배터리 등을 감안할 때 장기적으로 의미있는 시장으로 성장이 가능할 것"이라며 "또한 로봇 내에서 배터리 비중이 매우 낮은 반면 안전성, 에너지 밀도, 수명 등 요구 사항은 높아 고성능 배터리 사용 니즈가 높을 것"이라고 분석했다. 이어 "에너지저장장치(ESS)뿐만 아니라 원통형 배터리 기반 배터리 백업 유닛(BBU) 등 데이터센터향 배터리 출하 성장 모멘텀이 강화될 것"이라고 덧붙였다.

전력기기주도 증시 강세를 이끌 차기 후보 중 하나다. HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 267260 | 코스피 증권정보 현재가 883,000 전일대비 5,000 등락률 -0.56% 거래량 76,973 전일가 888,000 2026.01.23 11:04 기준 관련기사 정기선 HD현대 회장, 다보스서 AI 논의…팔란티어와 협력 확대[클릭 e종목]"HD현대일렉트릭, 안정적인 이익 개선…목표가↑"[클릭 e종목]"HD현대일렉트릭, 실적 개선 이어질 것" 전 종목 시세 보기 close 은 올들어 14.73% 상승했고 LS ELECTRIC LS ELECTRIC 010120 | 코스피 증권정보 현재가 509,000 전일대비 8,000 등락률 -1.55% 거래량 72,272 전일가 517,000 2026.01.23 11:04 기준 관련기사 [클릭 e종목]"LS, 주요 자회사 견조한 성장…목표가↑"[특징주]LS일렉트릭, 수주 초과 달성 기대감에 강세…신고가[클릭 e종목]"LS일렉트릭, 본격적인 성장 드라이브…목표주가↑" 전 종목 시세 보기 close 은 12.39%, 효성중공업 효성중공업 298040 | 코스피 증권정보 현재가 2,321,000 전일대비 28,000 등락률 -1.19% 거래량 32,039 전일가 2,349,000 2026.01.23 11:04 기준 관련기사 효성중공업, 차세대 전력안정화 솔루션 'e-스태콤' 개발 협력[특징주]효성중공업, 실적 개선 기대감에… 7%↑효성중공업, 초고압변압기 누적 생산 '10조원' 돌파 전 종목 시세 보기 close 은 31.89% 올랐다. 미국의 전력수요 증가와 수주 확대 기대감 등이 전력기기주의 주가 강세 요인으로 꼽힌다. 이한결 키움증권 연구원은 HD현대일렉트릭에 대해 "올해 신규 수주 목표는 지난해 대비 10.5% 확대됐다"면서 "북미 시장에서 초고압변압기 수요가 여전히 견조하고 데이터센터향 중저압변압기 제품에 대한 수주 논의도 진행되고 있다. 유럽 지역의 수주로 빠르게 확대될 것"이라고 전망했다.

주도주들의 순환매 장세로 코스피의 상승세는 지속될 것으로 기대된다. 노동길 신한투자증권 연구원은 "'5000선 도달은 한 번의 테마로 달성된 목표치가 아니다"라며 "관세 리스크 완화 → 반도체 가속 → 산업재 확산 및 자동차 신규 프레임으로 이어진 구조적 상승 결과물이다. 이 구조는 이후 국면에서도 단일 업종에 집중된 폭등이 아니라 기존 상승 엔진들의 새로운 역할 분담과 새 후보 가세를 통해 지수 레벨업 가능성을 시사한다"고 말했다.





송화정 기자 pancake@asiae.co.kr

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>