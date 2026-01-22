본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

특징주

[특징주] 메가터치, 현대차·삼성SDI 동맹에 국내 배터리 부품 독점 부각 강세

이민우기자

입력2026.01.22 14:50

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

22일 배터리주 주가가 강세인 가운데 2차전지 및 반도체 검사용 장비 부품 전문 업체 메가터치 주가도 상승세를 보이고 있다. 국내 배터리 기업들이 로봇 제조사들과 손잡고 미래 먹거리를 발굴한다는 소식에 국내 배터리 검사 장비를 독점하고 있는 메가터치에 관심이 쏠린 것으로 보인다.


이날 오후 2시43분 기준 메가터치 주가는 전날 대비 10.95% 오른 4155원을 기록했다. 2차전지 업체들이 속속 로봇 기업들과 손잡으면서 실적 규모가 커질 수 있다는 기대감이 작용한 것으로 보인다.

최근 LG에너지솔루션은 휴머노이드 로봇 '옵티머스'를 개발 중인 테슬라와 로봇 전용 배터리 사양을 긴밀히 검토하는 것으로 알려졌다. 삼성SDI는 현대차그룹과 손잡고 로봇 전용 배터리 공동 개발에 나선 것으로 전해졌다.


두 기업 모두 메가터치의 고객사인 만큼 기대감이 쏠린 것으로 보인다. 2010년 설립된 메가터치는 2차전지 및 반도체 테스트 공정에 활용되는 장비 부품인 핀(Pin)을 생산하고 있다.


메가터치의 주요 제품인 '충·방전 핀은 2차전지 제조 활성화 공정에서 사용된다. 메가터치는 이 제품을 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온에 납품하며 사실상 시장을 독점하고 있다.

[특징주] 메가터치, 현대차·삼성SDI 동맹에 국내 배터리 부품 독점 부각 강세
AD
원본보기 아이콘



이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' [K웨이브 3.0]⑩ "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

코트 입고 여탕 들어간 김정은"보람있다" 칭찬 쏟은 이유는

베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

난방 끄고 집 비웠다가 '진짜 냉동고'를 봤다…얼음성 아파트 나온 캐나다

가족마저 인정했다…태국 여성, 쌍둥이 형제와 '다자 연애' 공개

"절대 비밀"…女학생에 'A+' 준 교수의 수상한 톡

박근혜 한마디에…장동혁 단식 중단

왜 그렇게 나가나 했더니…서학개미 2800만원씩 벌었네

새로운 이슈 보기