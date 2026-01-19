안성시, 주거위기 시민에 긴급지원주택 6가구 무상 지원

최대 6개월 거주 가능

경기도 안성시는 재해·재난, 가정폭력, 강제퇴거 등 주거위기 상황에 처한 시민을 위해 최대 6개월간 거주할 수 있는 '긴급지원주택' 6가구를 무상으로 지원한다고 19일 밝혔다.

안성시가 위기 상황에 놓인 시민의 주거 안정을 위해 마련한 '긴급지원주택'. 안성시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 기존 안성2동 1가구 외에 올해 미양면 5가구를 추가했다. 월 임대료는 무료이며, 입주자는 관리비·공과금만 납부하면 된다. 신청 대상은 가정폭력·학대·전세사기·강제퇴거 등 위기 상황에 처했지만 다른 주거복지 혜택을 받지 못하는 안성시민이다.

주택은 13평 안팎 면적으로 공실 상황 등을 고려해 수혜 가구를 선정한다. 시는 주거복지센터, 읍·면·동 행정복지센터의 지원사업과 연계해 위기 시민을 지원한다.

자세한 사항은 안성시 주택과, 주거복지센터, 행정복지센터로 문의하면 된다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>