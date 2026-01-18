하남전자, 나눔 히어로·기업 릴레이 기부 챌린지 참여

광주 광산구 하남산단에 위치한 ㈜하남전자가 진행 중인 '희망206나눔캠페인 나눔 히어로·나눔 기업 릴레이 기부 챌린지' 7주차 릴레이 주자로 참여했다. 광주사회복지공동모금회 제공 AD 원본보기 아이콘

광주사회복지공동모금회(이하 광주사랑의열매)는 광주 광산구 하남산단에 위치한 ㈜하남전자가 진행 중인 '희망206나눔캠페인 나눔 히어로·나눔 기업 릴레이 기부 챌린지' 7주차 릴레이 주자로 참여했다고 18일 밝혔다.

㈜하남전자는 희망2026나눔캠페인 성금으로 318만원을 기탁했으며, 나눔기업 인증패를 전달받았다.

'나눔 기업 릴레이 기부 챌린지'는 광주사랑의열매 모금분과실행위원회가 매주 '나눔 기업'을 추천하고, 추천받은 기업이 100만 원 이상의 성금을 기탁하는 방식으로 운영된다. 기부 참여 소식은 매주 금요일 공개된다.

이번 캠페인은 지역사회 나눔 문화 확산과 기부 참여 활성화를 목표로 하며, 모인 성금은 생계비·난방비·의료비 등 지역 내 취약 계층 지원에 전액 사용된다.

조성은 모금분과위원장은 "하남전자의 나눔 실천은 지역사회에 큰 귀감이 되고 있다"며 "이번 릴레이 기부 챌린지를 통해 더 많은 기업들이 나눔에 동참하는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



