본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

개발·분양

롯데건설, 송파 가락극동아파트 재건축 수주…'가락 르엘' 짓는다[부동산AtoZ]

최서윤기자

입력2026.01.18 11:15

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

12개동 999가구 규모
총 공사비 4840억원

롯데건설이 서울 송파구 가락극동아파트 재건축 사업을 수주하며 새해 도시정비사업 마수걸이 수주에 성공했다고 18일 밝혔다.


이번 사업은 서울 송파구 가락동 일대를 재건축해 지하 3층에서 지상 35층 규모 아파트 12개 동, 총 999가구와 부대 복리시설을 짓는 프로젝트다. 총공사비는 약 4840억원 규모다.

서울 송파구 가락극동아파트 재건축사업 '가락 르엘' 조감도. 롯데건설

서울 송파구 가락극동아파트 재건축사업 '가락 르엘' 조감도. 롯데건설

AD
원본보기 아이콘

롯데건설은 이번 단지에 자사 하이엔드 주거 브랜드인 '르엘(LE-EL)'을 적용해 '가락 르엘'을 조성할 계획이다. 이번 수주로 '르엘' 브랜드 적용 사업장은 총 16곳으로 늘어난다.


롯데건설은 강남권 랜드마크 조성을 위해 글로벌 건축 설계사 '저디(JERDE)'와 협업해 외관 디자인을 특화했다. 단지 중앙광장을 중심으로 1.5㎞에 달하는 순환 산책로를 조성하고 입주민을 위한 다양한 커뮤니티 시설을 배치해 상품성을 높인다는 전략이다.


롯데건설 관계자는 "시공 노하우를 바탕으로 서울 송파구 명품 랜드마크 단지를 완성해 혁신적인 주거 가치를 선사하겠다"고 말했다.

롯데건설, 송파 가락극동아파트 재건축 수주…'가락 르엘' 짓는다[부동산AtoZ] 원본보기 아이콘




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

할머니·할아버지도 "국민연금 비트코인으로 줘"…코인에 빠진 러 국민들 [시사쇼] 할머니·할아버지도 "국민연금 비트코인으로 줘"…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"영하 10도 한파에 세탁기 비명…'이 버튼' 3초만 누르세요"

국민연금도 코인으로 달라는 러 국민들…코인열풍 빠진 이유

"조상님, 이번 설은 60만원 상차림으로 모실게요"…불티나는 호텔 차례상

"소면으로 만든 '두쫀쿠'는 안되나요?"…카다이프, 소면으로 흉내낼 수 없는 이유

호텔 앞 나와 대통령 맞은 다카이치…'오모테나시' 이야기

"한국인 머릿결 닮고 싶어요"…피부 이어서 헤어까지 점령한 '진격의 K뷰티'

이름·국적 가짜인 '유령 배' 3000척 이상…美·英이 잡는 이유

새로운 이슈 보기