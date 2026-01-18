롯데건설, 송파 가락극동아파트 재건축 수주…'가락 르엘' 짓는다[부동산AtoZ]

12개동 999가구 규모

총 공사비 4840억원

롯데건설이 서울 송파구 가락극동아파트 재건축 사업을 수주하며 새해 도시정비사업 마수걸이 수주에 성공했다고 18일 밝혔다.

이번 사업은 서울 송파구 가락동 일대를 재건축해 지하 3층에서 지상 35층 규모 아파트 12개 동, 총 999가구와 부대 복리시설을 짓는 프로젝트다. 총공사비는 약 4840억원 규모다.

서울 송파구 가락극동아파트 재건축사업 '가락 르엘' 조감도. 롯데건설 AD 원본보기 아이콘

롯데건설은 이번 단지에 자사 하이엔드 주거 브랜드인 '르엘(LE-EL)'을 적용해 '가락 르엘'을 조성할 계획이다. 이번 수주로 '르엘' 브랜드 적용 사업장은 총 16곳으로 늘어난다.

롯데건설은 강남권 랜드마크 조성을 위해 글로벌 건축 설계사 '저디(JERDE)'와 협업해 외관 디자인을 특화했다. 단지 중앙광장을 중심으로 1.5㎞에 달하는 순환 산책로를 조성하고 입주민을 위한 다양한 커뮤니티 시설을 배치해 상품성을 높인다는 전략이다.

롯데건설 관계자는 "시공 노하우를 바탕으로 서울 송파구 명품 랜드마크 단지를 완성해 혁신적인 주거 가치를 선사하겠다"고 말했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



