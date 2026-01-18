광주시, 청년 전·월세 이자 지원 확대한다

19~28일 신규 임차 대상

최대 4년간 800만원 지원

광주광역시는 무주택 청년 주거비 부담을 덜기 위해 청년맞춤형 주택임차보증금 이자지원 사업 대상자를 19일부터 모집한다.

광주광역시 청사. 송보현 기자 AD 원본보기 아이콘

18일 광주시에 따르면 이 사업은 청년이 전·월세 임차보증금 대출 과정에서 발생하는 이자 일부를 지원한다. 광주시가 대상자를 선정하면 광주은행이 대출을 실행하고, 한국주택금융공사가 대출을 100% 보증한다.

올해 모집 인원은 모두 70명이다. 신규 임차계약자 50명은 19~28일 모집하며, 갱신 임차계약자 20명은 3·5·7·9·11월 등 5차례에 걸쳐 회차별 4명씩 선발한다.

대출 한도는 전·월세 임차보증금 90% 이내로 최대 1억원이다. 대출금리 2.5% 가운데 2%를 광주시가 지원한다. 대출 기간은 기본 2년이며, 한 차례 연장하면 최대 4년 동안 모두 800만원을 지원받을 수 있다.

신청 자격은 공고일 기준 광주시에 거주하는 19~39세 무주택 청년이다. 대학(원)생과 취업준비생은 부모 연 소득 7,000만원 이하, 직장인과 사업자는 본인 연 소득 4,500만원 이하, 부부는 합산 연 소득 6,000만원 이하 조건을 충족해야 한다.

주택 소유자와 주거급여, LH 임대주택, 버팀목 전세자금대출, 중소기업 취업 청년 전·월세보증금 대출 등 다른 공공 주거지원사업 참여자는 제외한다. 기존 청년 맞춤형 임차보증금 이자지원 사업 대상자도 신청할 수 없다.

신청은 광주청년통합플랫폼 누리집에서 온라인으로 접수한다. 광주시는 다음 달 20일 신규 임차계약자 선정 결과를 발표하고 개별 안내한다.

권윤숙 청년정책과장은 "올해는 일정 요건을 충족한 취업준비생이 본인 소득으로 신청할 수 있도록 기준을 정비했다"며 "청년 주거 부담을 덜기 위한 정책을 계속 보완하겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>