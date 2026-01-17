예천 농업, ‘스마트 전환’에 63억 쏟는다

참외·수박 특화단지부터

예천군이 스마트농업 기반 확충과 전략 소득작목 육성에 행정력을 집중하며 농업 혁신 드라이브를 건다.

기후 위기와 인력난, 시장 변화가 겹치는 농업 환경 속에서 기술 중심의 현장 대응력을 강화해 농가 소득과 경쟁력을 동시에 끌어올린다는 구상이다.

예천군(군수 김학동)은 예천군농업기술센터가 2026년 추진하는 농촌지도사업에 총 63억원을 투입해 스마트농업 기반 확충, 전략작목 육성, 농업인 역량 강화, 농작업 안전 지원 등을 단계적으로 확대한다고 밝혔다.

올해 예천군농업기술센터는 ▲스마트 특화단지 조성 ▲지역 전략 소득작목 육성 사업을 본격화하는 한편 ▲치유농업 및 농산물 가공 교육 ▲유통·마케팅 지원 ▲청년·신규농업인 및 스마트농업 인재 양성 교육을 강화해 농가 경영 안정과 지역 농업의 지속가능성을 높일 계획이다.

작목별 경쟁력 강화 사업도 속도를 낸다. 예천군은 ▲참외·수박 촉성재배 스마트 특화단지 조성(11억원) ▲고품질 생력 사과 신품종 생산·유통 기반 조성(10억원) ▲농가 주도 실용 형 꿀벌육종 기술개발 기반 조성(2억원) 등을 추진해 생산성 제고와 안정적 공급 기반 마련에 나선다.

논 농업의 구조 전환을 위한 '논 다른 작물 이모작 혁신 벨트' 조성도 눈에 띈다.

예천군은 녹두·보리 이모작 단지(20억원)를 단계적으로 확대하고, 생산·유통 기반을 구축해 소득 작목 다변화와 농가 수익성 개선을 동시에 추진할 방침이다.

현장 지원 체계도 강화한다. 예천군농업기술센터는 농업인 교육과 기술지원을 지속 추진하는 동시에, 농작업 안전 실천 교육과 캠페인 활동을 병행해 안전 의식 확산과 안전 문화 정착에도 힘을 보탠다.

손석원 예천군농업기술센터 소장은 "올해는 스마트농업과 전략작목 중심의 농촌지도사업을 통해 현장에서 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다"며 "농업인 소득 증대와 지역 농업 경쟁력 강화를 위해 지속해서 노력하겠다"고 말했다.

한편 예천군농업기술센터는 지난해 벼 '미소 진품' 자체 씨받기 단지(30㏊, 160t 종자생산)를 안정적으로 운영하며 30년 만의 품종 전환을 성공적으로 정착시켰다.

또한 스마트 사과원 조성 시범사업(6억원, 3㏊)을 통해 기상재해에 대응하는 과수 재배 모델을 구축하는 등 현장 중심 성과를 축적해왔다.

농식품 가공 분야에서는 원스톱 상품화 지원체계를 마련해 '지역 균형발전 사업 우수사례'로 선정됐으며, 농작업 안전 분야에서도 영상 콘텐츠 제작과 캠페인 활동을 통해 안전 문화 확산 실적을 인정받아 관련 영상 공모전에서 '농림축산식품부 장관상'을 수상한 바 있다.





