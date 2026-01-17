구미교육지원청, 2026 구미교육 설명회 개최

‘경북교육의 성장 HUB’ 슬로건

경북 구미교육지원청(교육장 민병도)은 지난 16일 구미교육지원청 다목적 강당에서 '경북교육의 성장 HUB' 슬로건을 담은「2026 구미교육 설명회」를 개최했다.

이번 설명회는 구미 지역 유·초·중·고 및 특수학교 교(원)장, 구미교육지원청 관계자 등 130여명이 참석했다.

2026 구미교육은 '미래역량을 키우며 함께 성장하는 구미교육의 비전 아래 '삶을 가꾸는 교육과정', '힘을 키우는 미래 교육', '모두를 품는 따뜻한 학교', '혁신하는 교육지원' 네 가지를 2026 구미교육 세부 정책 과제로 밝혔다.

또한 질문으로 성장하는 배움 Q!, 모두의 성장을 품는 학생 맞춤 통합지원 다품을 2026 구미교육의 중점과제로 설정하여 깊이 있는 배움, 함께하는 즐거움, 새로 여는 미래의 구미교육 지표 아래 모든 학생이 미래 역량을 키우며 함께 성장하는 2026 구미교육이 될 수 있도록 적극적으로 지원하겠다고 밝혔다.

민병도 교육장은 "2025 구미교육의 눈부신 성과는 학교 현장, 지역, 유관기관 등 교육 가족 모두가 함께 이룬 성과이며, 2026 구미교육은 이를 바탕으로 더욱 촘촘하고 한 단계 더 성장하는 구미교육이 될 것을 약속했다.

더불어 성장을 키워드로 더 새롭게 출발하는 2026 구미교육은 "경북교육의 성장 HUB" 슬로건 아래 모든 학생이 누구나 자신의 역량과 잠재성을 발휘하여 미래 사회가 요구하는 사람으로 성장하고, 학생·학부모·교사 모두가 행복할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 했다.





