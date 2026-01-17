김웅 '수사권조정 주도' 조국 대표 저격…경찰 '김경 부실 수사' 이유로

김웅 전 국민의힘 국회의원이 '공천헌금' 의혹을 받는 김경 서울시의원에 대한 경찰의 부실 수사가 더불어민주당과 조국 조국혁신당 대표가 주도한 검경 수사권 조정의 효과라고 꼬집었다.

그는 민주당이 검찰을 폐지하고 수사권을 조정한 목적은 "처벌 안 받고 돈 먹기 위한 것"이라고도 했다.

김웅 전 국민의힘 국회의원이 16일 자신의 페이스북에 게시한 김경 시의원 수사 관련 기사 캡처. 김웅 전 의원 페이스북 AD 원본보기 아이콘

김 전 의원은 16일 늦은 오후 자신의 페이스북에 김 시의원 수사와 관련된 2건의 기사를 캡처한 사진과 함께 게시한 글에서 이렇게 주장했다. 김 전 의원이 게시글에 첨부한 기사는 경찰이 미국에서 귀국한 김 시의원에 대한 압수수색을 실시하면서 김 시의원이 실제 거주하는 서초동 아파트를 압수수색 대상에서 뺐다는 내용의 기사와 김 시의원이 3년간 사용한 노트북을 확보하지 못했다는 내용의 기사다.

김 전 의원은 "드디어 국이의 수사권조정이 효과를 발휘한다"며 "민주당의 검찰폐지, 수사권조정은 목적이 하나다. 민주당이 처벌 안 받고 돈 먹기 위해서 한 거다"라고 적었다.

이어 "이런 수사는 무능이 아니라 그냥 범죄다, 민주당 부패의 공범이다"라며 "국이한테 박수를 보낸다"고 했다.

조 대표는 문재인 정부에서 청와대 민정수석비서관으로 재직하며 검경 수사권 조정을 주도했다. 그는 2020년 1월 검경 수사권 조정 내용을 담은 검찰청법 개정안과 형사소송법 개정안이 국회 본회의를 통과한 직후 자신의 페이스북에 노무현 정부 시절 대검찰청·경찰청 수사권조정자문위원회 위원으로 수사권 조정 작업에 참여한 사실과 문재인 정부 출범 이후 민정수석으로 법무부·행정안전부 두 장관이 합의문 성사에 이르도록 보조했다고 스스로 밝힌 바 있다.

한편, 김 전 의원은 16일 오전에도 자신의 페이스북에 과거 조 대표가 자신을 불러 "정부에서 하는 일 반대하지 말라"고 했던 일화를 소개하며 조 대표를 향해 "하여간 입만 열면 거짓말. 그게 전부잖아"라고 저격했다.





최석진 로앤비즈 스페셜리스트 csj0404@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>