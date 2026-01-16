기름 대신 밀가루… S-OIL 신입사원들, 따뜻한 데뷔전

올해 1월 입사 신입사원 13명 참여



사회적 책임 체감, 지역사회와 상생

S-OIL 신입사원들이 제빵 나눔 봉사활동에 나서며 지역사회와 첫인사를 나눴다.

S-OIL은 2026년 1월 입사한 신입사원 13명이 현재 교육 과정 중 사회공헌 활동의 일환으로 제빵 나눔 봉사활동을 실시했다고 전했다.

S-OIL 신입사원들이 제빵 봉사활동 전 기념촬영하고 있다. S-OIL 제공

신입사원들은 16일 대한적십자사 울산지사를 방문해 제빵 봉사활동에 참여했으며, 직접 만든 빵은 울산지역의 어려운 이웃들에게 전달됐다.

이번 봉사활동은 신입사원들이 지역사회와의 나눔을 직접 체험하고, 기업의 사회적 책임과 상생의 가치를 자연스럽게 배우기 위해 마련됐다. 특히 입사 초기 교육 과정 중 진행돼 나눔과 봉사의 의미를 되새기는 뜻깊은 시간이 됐다.

S-OIL 관계자는 "신입사원들이 입사 초기부터 지역사회와 함께하는 나눔 활동에 참여하며 사회적 책임의 중요성을 체감하는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 임직원이 함께 참여하는 다양한 사회공헌활동을 통해 지역사회와 상생을 이어가겠다"고 말했다.

S-OIL은 헌혈 캠페인, 에너지 취약계층 지원, 아동·청소년 장학사업, 재난·재해 발생 시 긴급 지원 등 다양한 사회공헌활동을 지속해서 추진하며 지역사회와 함께 성장하는 기업의 사회적 책임을 실천하고 있다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



