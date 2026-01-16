포항시, 청년 신혼부부 대상 월세 지원… 2년간 월 최대 30만원

주거비 지원으로 주거 안정·지역 정착 도모



2년간 월 최대 30만원, 연간 360만원 지원

사랑만으로는 버거운 월세의 벽 앞에서 포항시가 손을 내밀었다.

포항시는 경북도와 함께 지난해에 이어 청년 신혼부부를 대상으로 결혼 초기 주거비용 부담 완화와 안정적인 주거생활 환경 조성을 위한 '청년 신혼부부 월세 지원사업'을 시행한다.

청년 신혼부부 월세 지원사업은 청년 신혼부부의 주거비 부담을 완화하기 위해 기납부한 월세 비용 일부(최대 월 30만원)를 지원하는 사업이다.

지원 대상은 신청일 기준 ▲부부 모두 19세∼39세 ▲혼인신고일 5년 이내 ▲부부 합산 연소득 6000만원 이하 ▲임차보증금 5000만원 이하면서 월세 80만원 이하의 주택에 월세로 거주하면서 포항시에 주민등록 주소를 둔 무주택 신혼부부다.

경상북도주거복지시스템을 통해 온라인으로만 신청이 가능하며, 신청서와 구비서류를 지원 요건 심사를 거쳐 대상자를 선정한다.

대상자로 선정되면, 6개월 단위로 최대 2년간 월세 지원을 받을 수 있으며, 부부 합산 연소득 구간별로 차등해 최대 월 30만원 연간 360만원까지 지원한다.

이 밖에도 포항시는 청년들의 주거비 부담을 완화하기 위해 청년월세 지원사업, 신혼부부 임차보증금 이자 지원사업, 전세보증금반환보증 보증료 지원사업은 물론 포항형 천원주택 등 주거복지 정책을 확대할 계획이다.

기타 자세한 사항은 포항시 홈페이지의 공고문 내용을 참고하거나 포항시 일자리청년과 사회적경제팀 또는 행정복지센터로 문의하면 된다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



