강남구 구룡마을 화재… 도로 통제 대응

1단계 발령해 소방 장비·굴삭기 등 투입

25가구 이재민 발생… 행안부, 총력 지시

16일 새벽 서울 강남구 개포동 구룡마을에서 화재가 발생했다. 소방당국은 불이 야산으로 확대되지 않도록 진화 중으로 대응 단계를 유지하고 있다.

소방당국은 인근 야산으로 불이 번질 우려가 있다고 판단, 이날 5시 10분께 대응 1단계를 발령했다. 대응 1단계는 관할 소방서의 인력과 장비로 진화가 가능한 화재에 발령된다.

서울 강남구 구룡마을 화재 진압 현장. 서울소방재난본부 AD 원본보기 아이콘

진화 작업에는 소방 234명, 구청 120명, 경찰 70명 등 인력 427명과 장비 69대가 투입됐다. 소방 헬기 3대와 굴삭기 3대도 요청된 상태다. 현재까지 인명피해는 없는 것으로 알려졌다.

강남구청에 따르면 구룡마을에 거주하던 30가구 중 약 25가구의 이재민이 발생했다. 구룡마을은 강남 지역의 '마지막 판자촌'으로 재개발을 앞두고 있다.

현재 구룡터널에서 구룡마을 입구로 향하는 양재대로 하위 3개 차로는 화재 처리 작업으로 통제 중이다.

윤호중 행정안전부 장관도 가용 인력과 장비 총동원을 지시했다. 윤 장관은 "소방청, 경찰청, 서울시, 강남구 등 관계기관은 모든 가용인력과 장비를 총동원해 인명구조와 화재진압에 총력을 다하고 빈집에 사람이 있는지 철저히 확인하라"며 "신속하고 철저한 주민대피와 화재진압 과정에서 소방대원 안전사고가 발생하지 않도록 최선을 다해달라"고 지시했다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



