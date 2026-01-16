본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

사건사고

강남구 구룡마을 화재… 도로 통제 대응

배경환기자

입력2026.01.16 08:37

수정2026.01.16 09:00

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1단계 발령해 소방 장비·굴삭기 등 투입
25가구 이재민 발생… 행안부, 총력 지시

16일 새벽 서울 강남구 개포동 구룡마을에서 화재가 발생했다. 소방당국은 불이 야산으로 확대되지 않도록 진화 중으로 대응 단계를 유지하고 있다.


소방당국은 인근 야산으로 불이 번질 우려가 있다고 판단, 이날 5시 10분께 대응 1단계를 발령했다. 대응 1단계는 관할 소방서의 인력과 장비로 진화가 가능한 화재에 발령된다.

서울 강남구 구룡마을 화재 진압 현장. 서울소방재난본부

서울 강남구 구룡마을 화재 진압 현장. 서울소방재난본부

AD
원본보기 아이콘

진화 작업에는 소방 234명, 구청 120명, 경찰 70명 등 인력 427명과 장비 69대가 투입됐다. 소방 헬기 3대와 굴삭기 3대도 요청된 상태다. 현재까지 인명피해는 없는 것으로 알려졌다.

강남구청에 따르면 구룡마을에 거주하던 30가구 중 약 25가구의 이재민이 발생했다. 구룡마을은 강남 지역의 '마지막 판자촌'으로 재개발을 앞두고 있다.


현재 구룡터널에서 구룡마을 입구로 향하는 양재대로 하위 3개 차로는 화재 처리 작업으로 통제 중이다.


윤호중 행정안전부 장관도 가용 인력과 장비 총동원을 지시했다. 윤 장관은 "소방청, 경찰청, 서울시, 강남구 등 관계기관은 모든 가용인력과 장비를 총동원해 인명구조와 화재진압에 총력을 다하고 빈집에 사람이 있는지 철저히 확인하라"며 "신속하고 철저한 주민대피와 화재진압 과정에서 소방대원 안전사고가 발생하지 않도록 최선을 다해달라"고 지시했다.




배경환 기자 khbae@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"올해도 못 샀어, 울컥"…7만2천 원 '이 가방', 새벽부터 '품절' "올해도 못 샀어, 울컥"…7만2천 원 '이 가방', 새... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…전문가들이 주목한 '이 성분'

강남구 구룡마을 화재… 도로 통제 대응

"더워서 외투 벗었다" 이상하다 했더니 결국…역대 최고기온 '경신'

"신생아 집 가요" 도로 위 한 장 사진이 만든 축하 릴레이

"한국사람은 5만5000원"…루브르 '차등 요금제' 논란

"엄마가 팔로우해서 부계정 팠다"...스마트폰 뺏자 뛰쳐나간 중학생 딸

고교학점제 개편안 의결…선택과목만 '출석률', 공통과목은 '성취율'까지 반영

새로운 이슈 보기