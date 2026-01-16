본문 바로가기
동대문구 전농8구역 1760가구 아파트 단지로 재탄생…전농지구 완성[부동산AtoZ]

이정윤기자

입력2026.01.16 10:00

전농8구역 재정비촉진지구 주택재개발 정비사업 조감도. 서울시

서울 동대문구 전농8구역에 1760가구 규모의 대단지가 공급된다.


서울시는 제1차 정비사업 통합심의위원회에서 '전농·답십리 재정비촉진지구 전농8구역 주택재개발 정비사업(신규)' 심의안과 관련해 건축·경관·교통·교육·환경·공원·재해 등 총 7개 분야를 통합 심의해 조건부 의결했다고 16일 밝혔다.

이번 결정을 통해 전농8구역에는 11개동, 지하 5층에서 지상 35층 규모, 1760가구(공공주택 351가구 포함) 규모의 공동주택이 공급된다.


전농8구역은 동북권 청량리역 핵심지 인근이라는 입지적 강점에 더해 교통, 녹지, 교육환경 등을 갖춘 주거단지로 재탄생할 것으로 보인다. 공공기여를 통해 공공체육시설, 공원 등도 조성된다.


대상지 북측에는 녹지 공간 확충을 위해 축구장 넓이(약 6700㎡) 규모의 공원을 조성하고 체력단련시설과 휴게공간 등 주민이 선호하는 시설을 마련한다. 공원 지하에는 공영주차장도 조성할 계획이다.

아울러 남측에는 수영장, 피트니스센터, 다목적체육강당 등 생활체육시설을 조성해 입주민뿐 아니라 인근 주민이 이용할 수 있도록 한다. 이번 심의에선 신설 공원의 추가 식재 계획을 통해 도심 속 주민의 쉼터 역할을 강화할 것도 주문했다.


전농·답십리재정비촉진지구는 서울 동북권을 대표하는 대규모 뉴타운 사업지다. 전농8구역이 완료되면 지구에 9000여가구 공동주택 공급이 마무리 수순에 접어들게 된다. 시는 정비사업 공정촉진방안에 따라 자치구와 협의해 사업시행계획인가와 관리처분계획인가 절차를 신속히 진행해 예정보다 주택공급 시기를 앞당긴다는 방침이다.


최진석 서울시 주택실장은 "전농8구역 개발사업이 본궤도에 오르게 된 만큼 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"며 "오랜 기간 노후 주거 여건에 불편을 겪어왔던 청량리역 인근 주민에게 보다 쾌적하고 안전한 생활환경을 제공할 것으로 기대된다"고 말했다.





이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
