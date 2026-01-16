혼마골프, 차세대 모델 '비즐4' 출시

쉽고 편하게 압도적인 직진성과 비거리 실현

탄도, 방향성, 스핀량 고민인 골퍼 위한 해답

프리미엄 골프 브랜드 혼마골프가 차세대 모델 비즐4(BeZEAL4)를 출시했다.

세련된 디자인과 강력한 퍼포먼스를 동시에 갖춘 모델이다. 드라이버를 비롯해 페어웨이 우드, 유틸리티, 아이언으로 구성된 풀 라인업이다. 아마추어 골퍼의 스윙 특성과 플레이 스타일을 고려한 설계를 통해 전반적인 완성도를 한층 끌어올린 것이 특징이다. 볼이 뜨지 않거나 방향성이 불규칙한 골퍼, 스핀량이 적은 골퍼에게도 안정적인 플레이를 지원한다.

혼마골프가 차세대 모델 비즐4를 선보였다. 혼마골프 제공 AD 원본보기 아이콘

비즐4는 아마추어 골퍼의 탄도와 직진성, 비거리 고민을 해결하기 위해 개발됐다. 볼의 궤적에 대한 부담을 줄이고 이상적인 높이와 안정적인 직진성, 향상된 비거리를 보다 쉽고 일관되게 구현한다. 최신 셀 카본 크라운 구조를 채택했다. 혼마골프의 최신 기술을 적용해 직진성은 물론 관용성과 타구감 전반에서 한 단계 진화한 퍼포먼스를 이끌었다.

비즐4는 샤프트가 강점이다. 불필요한 토크를 억제해 임팩트 시 페이스의 떨림을 최소화한다. 높은 직진성과 방향성, 안정성을 모두 실현한 비자드 T1을 채용했다. T1의 T는 토크(Torque)와 탄도제어(Trajectory Control)를 의미한다.

비즐4 전용 남성용·여성용 캐디백 세트와 헤드커버도 함께 선보였다. 여성용 캐디백 세트는 퍼플 컬러 톤온톤 디자인의 휠백을 중심으로 구성했다. 남성용 캐디백 세트는 클래식한 무드의 스탠드백 디자인을 적용했다. 비즐4 출시를 기념해 이달 구매 고객에게 다양한 혜택을 준다. 자세한 프로모션 내용과 일정은 공식 홈페이지에 있다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>