칠곡군, 2026년 새로운 '칠곡시대' 연다

부서별 비전 및 핵심사업 공유하며 소통하는 시간 가져

경북 칠곡군(군수 김재욱)은 지난 14일 향사아트센터에서 직원 200여 명이 참석한 가운데 '2026년도 주요 업무 & 군정 비전 공유회'를 개최하여 부서별 비전과 핵심사업을 공유하고 소통하는 시간을 가졌다.

이번 업무보고회는 부서장이 업무보고를 하는 대신, 소통을 통해 도출한 부서의 비전을 공유하고 핵심사업을 사업담당자가 직접 설명함으로써 조직의 활력을 높이고 수평적인 조직문화를 만들어 가는 데에 중점을 두었다.

이날 비전 공유회는 평소 군수와 대면할 기회가 적은 MZ세대 직원들의 톡톡 튀는 발표로 각자의 재능을 발산하고 홍보할 기회의 장이었다.

2026년도 주요 업무보고는 ▲호국평화공원 야간경관 조성사업 ▲호국평화 잔디휴게공간 조성 ▲낙동강 자전거파크 펌프트랙 조성 ▲반려동물 복합문화공간 조성사업 ▲실내 어드벤처 관광문화센터 조성▲기산 말하는 은행나무 관광자원화사업 ▲왜관 중앙상권 상권활성화 사업▲칠곡형 복합 레저타운 프로젝트 ▲북삼역 진입도로 개선사업 등이 포함됐다.

금번 비전공유회에서는 2026년 새해 붉은 말처럼 역동적으로 질주하는 칠곡군을 상징하는 문구를 담은 캘리그라피 퍼포먼스가 진행되었으며 칠곡군수가 직접 캘리그라피 작가와 함께 붓으로 말의 눈을 새겨넣으며 변화와 혁신의 의지를 다졌다.

칠곡군 관계자는 "2026년 군정 운영 방향과 핵심과제를 전 직원과 공유하며 부서 간 협업과 실행력을 한층 강화하는 계기였다"며, 앞으로도 현장 중심의 행정과 책임 있는 정책 추진을 통해 군민이 체감할 수 있는 성과를 만들어 달라"고 당부했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>