'방 한 칸인데' 보증금 3000만원에 월세 140만원…서초구 신축 매물 논란

박지수인턴기자

입력2026.01.15 09:16

수정2026.01.15 09:42

보증금 3000만원, 월세 140만원
관리비 포함하면 160만원에 계약

서울 서초구에 위치한 메이플자이. GS건설

서울 서초구에 위치한 메이플자이. GS건설

서울 서초구의 한 신축 아파트에 월세 매물이 논란이다. 전체 임대가 아닌 방 한 칸을 임대하는 방식인데, 월세가 비싼 것은 물론 주인과 함께 거주하며 욕실, 주방 등을 공유해야 한다.


15일 네이버페이 부동산에는 메이플자이 전용면적 59㎡ 매물이 보증금 3000만원, 월세 140만원에 올라와 있다.

세부 조건은 다만 전체 주택이 아닌 방 한 칸만 임대다. 방 크기는 4.2m x 2.7m이며 약 3평이다. 집주인과 함께 거주해야 하며, 주방과 거실 등 공용 공간은 공유해야 한다. 여기에 여성만 입주 가능하다는 조건도 달렸다. 또 방 바로 앞에 있는 욕실을 쓰면 된다.

네이버페이 부동산에 올라온 서울 서초구 메이플자이 월세 매물. 빨간 박스 부분이 임대. 네이버페이 부동산.

네이버페이 부동산에 올라온 서울 서초구 메이플자이 월세 매물. 빨간 박스 부분이 임대. 네이버페이 부동산.

관리비 부담 방식에 따라 월 임대료가 달라진다고 설명했다. 임차인이 관리비를 3분의 1만 별도로 부담할 경우 월세 140만원에 계약할 수 있고, 관리비를 포함해 계약하면 월세는 160만원으로 오른다. 관리비에는 전기, 수도, 공용, 기타 등이 포함되지만 각종 커뮤니티 유료 시설 이용료는 별도로 내야 한다.


해당 매물은 각종 커뮤니티에서도 화제가 됐다. "지방에서 딸 서울 학교보내는 학부모 수요도 은근히 있다", "옛날 하숙집 같아서 오히려 좋을 수 있겠다"는 긍정적 반응을 보이는 한편, "3평 방 하나에 140만원은 심하다", "현관문도 하나인데, 오고 갈 때마다 눈치 보여서 살겠나" 등의 부정적 반응도 있었다.


메이플자이는 지하 4층~지상 35층 아파트 29개동 총 3307가구 규모의 대단지 아파트다. 커뮤니티 시설에는 아침식사 서비스를 제공하는 약 280평 규모 연회장, 실내 수영장, 사우나, 스터디 카페, 공유오피스 등도 있다.

또 지하철 3호선 잠원역이 단지와 직결되며, 7호선 반포역도 도보로 이용할 수 있는 역세권 단지의 장점을 가졌다. 서울고속버스터미널, 경부고속도로 잠원IC 등 광역교통망도 잘 갖춰져 있으며, 원촌초·중, 신동초·중, 경원중 등 학교가 가깝고 신세계백화점, 뉴코아아울렛 등 대형쇼핑몰 이용이 편리하다. 한강공원, 신동근린공원 등 쾌적한 주거환경을 갖췄다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

