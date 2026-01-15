'방 한 칸인데' 보증금 3000만원에 월세 140만원…서초구 신축 매물 논란

보증금 3000만원, 월세 140만원

관리비 포함하면 160만원에 계약

서울 서초구에 위치한 메이플자이. GS건설 AD 원본보기 아이콘

서울 서초구의 한 신축 아파트에 월세 매물이 논란이다. 전체 임대가 아닌 방 한 칸을 임대하는 방식인데, 월세가 비싼 것은 물론 주인과 함께 거주하며 욕실, 주방 등을 공유해야 한다.

15일 네이버페이 부동산에는 메이플자이 전용면적 59㎡ 매물이 보증금 3000만원, 월세 140만원에 올라와 있다.

세부 조건은 다만 전체 주택이 아닌 방 한 칸만 임대다. 방 크기는 4.2m x 2.7m이며 약 3평이다. 집주인과 함께 거주해야 하며, 주방과 거실 등 공용 공간은 공유해야 한다. 여기에 여성만 입주 가능하다는 조건도 달렸다. 또 방 바로 앞에 있는 욕실을 쓰면 된다.

네이버페이 부동산에 올라온 서울 서초구 메이플자이 월세 매물. 빨간 박스 부분이 임대. 네이버페이 부동산. 원본보기 아이콘

관리비 부담 방식에 따라 월 임대료가 달라진다고 설명했다. 임차인이 관리비를 3분의 1만 별도로 부담할 경우 월세 140만원에 계약할 수 있고, 관리비를 포함해 계약하면 월세는 160만원으로 오른다. 관리비에는 전기, 수도, 공용, 기타 등이 포함되지만 각종 커뮤니티 유료 시설 이용료는 별도로 내야 한다.

해당 매물은 각종 커뮤니티에서도 화제가 됐다. "지방에서 딸 서울 학교보내는 학부모 수요도 은근히 있다", "옛날 하숙집 같아서 오히려 좋을 수 있겠다"는 긍정적 반응을 보이는 한편, "3평 방 하나에 140만원은 심하다", "현관문도 하나인데, 오고 갈 때마다 눈치 보여서 살겠나" 등의 부정적 반응도 있었다.

메이플자이는 지하 4층~지상 35층 아파트 29개동 총 3307가구 규모의 대단지 아파트다. 커뮤니티 시설에는 아침식사 서비스를 제공하는 약 280평 규모 연회장, 실내 수영장, 사우나, 스터디 카페, 공유오피스 등도 있다.

또 지하철 3호선 잠원역이 단지와 직결되며, 7호선 반포역도 도보로 이용할 수 있는 역세권 단지의 장점을 가졌다. 서울고속버스터미널, 경부고속도로 잠원IC 등 광역교통망도 잘 갖춰져 있으며, 원촌초·중, 신동초·중, 경원중 등 학교가 가깝고 신세계백화점, 뉴코아아울렛 등 대형쇼핑몰 이용이 편리하다. 한강공원, 신동근린공원 등 쾌적한 주거환경을 갖췄다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>