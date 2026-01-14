"8억 잃었다" 코스피 최고치 경신에도 '곱버스' 베팅 개미의 후회

인버스 상품에 약 10억 베팅한 투자자

코스피 연일 상승에 수익률 '-72%'

"시황 안 봐, 그릇된 판단이 이유"

코스피 증시가 하락할 때 수익을 얻는 상품에 전 재산을 투자했다가 약 8억원의 손실을 봤다고 토로한 개인투자자의 글이 눈길을 끌고 있다.

한 개인투자자가 코스피 하락에 베팅했다가 8억원의 손실을 봤다며 자신의 계좌를 인증했다. 네이버페이 증권 종목토론방 캡처 AD 원본보기 아이콘

최근 네이버페이 증권 종목토론방에는 '8억원을 잃었습니다'라는 제목의 글이 올라왔다. 작성자 A씨는 새해엔 코스피가 꺾일 것으로 보고 삼성자산운용의 'KODEX 200선물인버스2X ETF'를 총 10억9392만원어치 매수했다고 밝혔다.

해당 상품은 증시 하락에 베팅하는 인버스 상품으로, 코스피 등 기초자산 지수가 떨어질수록 이익을 얻는다. 코스피200 선물 지수의 일일 수익률을 반대 방향의 2배로 추종, 코스피200 선물이 하루에 1% 내리면 2% 이익을 보는 구조다. 지수가 하락하면 큰 수익을 기대할 수 있지만, 반대로 단기간에 급등이 반복되면 손실이 기하급수적으로 불어나 리스크가 있는 상품이다.

같은 기간 국내 증시는 A씨의 예상과 달리 연일 강한 상승 흐름을 이어갔다. 결국 A씨는 약 7억8762만원의 막대한 손실을 보게 됐다. A씨는 "시황과 추세를 보지 않고 단순히 정치적인 이유로 인버스를 샀다"며 "전 재산이었는데 8억원이나 잃었다"고 털어놨다.

그는 "누구의 탓도 하지 않겠다. 제 그릇된 판단이 이유인 것"이라며 "처음 1억원 손실이 났을 때 차마 손절할 용기가 없어 버티다가 결국 8억원을 날려 먹었다"고 설명했다. 그러면서 "나머지 3억원으로 여생을 보내려고 한다. 긴 글 봐주셔서 감사하다"고 덧붙였다.

한편 코스피가 연일 상승세를 이어가고 있지만, 하락장에 베팅하는 개인투자자는 늘고 있다. 한국거래소에 따르면 개인투자자는 올해 들어 9거래일(1월 2~14일) 동안 KODEX 200선물인버스 2X를 3008억원, 같은 기간 KODEX 인버스에 1155억원을 쏟아부었다. 두 종목 모두 코스피가 하락하면 이익을 보는 역 추종 상품이다. 투자자들은 지금이 코스피 고점이라고 판단, 곧 조정 국면에 들어갈 것으로 보고 베팅한 것으로 풀이된다. 그러나 코스피는 9거래일 연속 상승해 이날 사상 처음 4700선을 넘었다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>