본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

한·일 재계와 학계, 부산서 머리 맞댄다… 한경협-일본경단연-동서대, 세미나 개최

영남취재본부 김철우기자

입력2026.01.14 19:45

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'지역 발전과 한·일 민생 파트너십의 새로운 시대' 주제 공동 세미나

한국경제인협회는 일본경제단체연합회 종합정책연구소, 부산 동서대학교와 공동으로 오는 16일 오후 1시, 부산 동서대 센텀캠퍼스 컨벤션홀(지하 1층)에서 '지역 발전과 한·일 민생 파트너십의 새로운 미래' 세미나를 개최한다.


저출산·고령화와 지방소멸 등 공통의 구조적 위기 대응을 위한 한일 양국 간 협력의 필요성이 커지고 있다. 이번 세미나는 지자체와 기업의 역할을 중심으로 한·일 지역협력의 실질적인 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

세미나에서는 김세현 부산연구원 인구전략연구센터장과 후지나미 타쿠미 일본종합연구소(JRI) 수석연구원이 '인구 위기 시대 한·일의 지역혁신 전략'을 주제로 발표한다.


이어서 한국 측에서는 김재권 롯데지주 지역협력팀장 겸 상무, 이민걸 파나시아 대표이사가, 일본 측에서는 후지사키 료이치 ANA종합연구소 지역연계부장 겸 이사, 사사이 유코 피아종합연구소 소장이 유통, 관광, 제조, 엔터테인먼트 등 분야별 지역 활성화 사례를 소개하며 한·일 기업 간 협력 방안을 공유할 예정이다.


종합토론에서는 장제국 동서대 총장과 후카가와 유키코 와세다대 교수가 공동 좌장을 맡고, 김현석 부산대 경제통상대학 학장과 이태규 한국경제연구원 수석연구위원이 토론자로 참여해서 한·일 지역협력의 방향과 과제에 대해 심도 있는 논의를 이어간다.

마지막으로 한·일 인재 교류와 인재 육성 방향을 모색할 계획이다.


세미나 참가는 무료이며, 한경협 홈페이지에서 신청할 수 있다.

동서대 센텀캠퍼스.

동서대 센텀캠퍼스.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"나는 97억 벌었어" 수익률 1043%…인증까지한 투자자 정체[비트코인 지금] "나는 97억 벌었어" 수익률 1043%…인증까지한 투... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

점심시간에 민원 못 본다…"반차 쓰세요"

장원영이 소개한 '두쫀쿠' 투썸도 합류…'두바이 스초생' 나온다

이준석 "한동훈, 고수라면 창당선언이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

"1시간 일찍 나왔더니 타네요" 지하철역 몰린 서울 직장인들

당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…"혈당 급상승 억제, 약보다 효과적"

"취업 대신 사냥했더니 월 500만원"…게임으로 먹고사는 청년들

'北 침투 무인기' 문제에 위성락 "정부 것 아냐…민간서 보냈다면 위법"

새로운 이슈 보기