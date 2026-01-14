[포토] 인천공항 제2여객터미널 아시아나항공 카운터 찾은 이학재 사장

이학재 인천국제공항공사 사장(왼쪽)과 김성무 아시아나항공 인천국제공항서비스 지점장(왼쪽 두 번째)이 14일 인천국제공항 제2터미널에서 새로 이전한 아시아나항공 체크인카운터를 찾아 현장점검을 하고 있다.







