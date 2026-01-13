본문 바로가기
[내일날씨]아침기온 10도 넘게 '하강'…출근길 빙판 조심

유현석기자

입력2026.01.13 20:27

수요일인 14일 서울의 아침 최저기온이 -9도까지 떨어지는 등 강추위가 이어지겠다.

아침 최저기온은 -15∼-2도로 예년보다 낮겠으나, 낮 최고기온은 -2∼11도로 예년에 비해 조금 높을 전망이다.


한파특보가 내려진 경기 내륙과 강원 내륙·산지, 충청권, 일부 경상권은 아침 기온이 10도 이상 떨어지겠고 그 밖의 지역도 5∼8도가량 낮아지겠다.

바람도 약간 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠으나 낮부터 기온이 오르겠다.


녹은 눈이 밤사이 다시 얼면서 빙판길이나 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있겠으니 교통안전에 유의해야겠다.


전국에 가끔 구름이 많다가 오후부터 점차 흐려지겠다.

늦은 밤부터 강원 내륙·산지에 눈이나 비가 내리겠다. 경기 북부와 강원 북부 내륙·산지도 늦은 오후부터 밤 사이, 그 밖의 수도권과 강원 내륙·산지는 밤에 0.1㎝ 미만의 눈이 날리거나 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지겠다.


강원 동해안과 경상권에는 건조특보가 내려졌다. 그 밖의 지역도 건조한 곳이 있겠다.


바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5ｍ, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ로 일겠다.


안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0∼5.0ｍ, 서해 0.5∼2.5ｍ, 남해 0.5∼3.5ｍ로 예상된다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
