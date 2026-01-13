본문 바로가기
포스코, 글로벌 채권 1조원대 '흥행'…자금력 입증

오지은기자

입력2026.01.13 16:35

미 달러화 공모채 5·10년물 동시 발행
올해 국내 첫 사례…총 7억달러 규모
주문 몰려 가산금리 0.4%P씩 인하

포스코가 글로벌 금융시장의 변동성 속에서도 대규모 외화 조달에 성공했다.


포스코는 총 7억달러(약 1조원) 규모의 미 달러화 공모채를 발행했다고 13일 밝혔다. 5년 만기 4억달러, 10년 만기 3억달러로 구성된 이번 발행은 올해 국내 기업이 글로벌 시장에서 처음으로 진행한 달러화 공모채다.

장인화 포스코홀딩스 회장. 포스코혿딩스

장인화 포스코홀딩스 회장. 포스코혿딩스

포스코는 당초 미국 국채 금리에 5년물 1.15%포인트, 10년물 1.30%포인트를 가산한 조건으로 투자자 모집에 나섰다. 수요 예측에는 아시아(67%), 유럽·중동(18%), 미국(15%) 등 전 세계 180여 개 기관투자자가 참여해 총 66억달러 주문이 몰렸다. 발행 규모의 9배를 웃도는 수요였다.

흥행에 힘입어 최종 가산금리는 5년물 0.75%포인트, 10년물 0.90%포인트로 각각 0.4%포인트씩 낮아졌다. 쿠폰 금리는 5년물 4.5%, 10년물 5.0%로 확정됐다. 국제 신용평가사 무디스와 S&P는 포스코에 각각 'Baa1', 'A-' 등급을 부여했다.


이번 발행은 미국과 유럽의 관세 정책 변화, 중국발 철강 공급 과잉, 지정학적 리스크가 동시에 얽히며 철강업에 대한 투자심리가 위축된 상황에서 이뤄져 주목받았다. 포스코는 지난해 11월 미국 뉴욕과 보스턴, 영국 런던에서 16개 투자자 미팅을, 올해 1월에는 아시아 금융 거점인 대만·홍콩·싱가포르에서 57개 주요 기관을 대상으로 투자설명회를 열며 글로벌 투자자들과 접점을 넓혀왔다.


이 과정에서 포스코는 글로벌 철강 시황 대응 전략과 안정적인 재무구조, 원가 절감과 고부가 제품 중심 포트폴리오를 앞세웠다.

포스코는 이번에 조달한 자금을 기존 채권 리파이낸싱(부채 상환을 위한 재조달)에 활용할 계획이다. 포스코 관계자는 "안정적인 재무 구조를 기반으로 글로벌 금융시장에서의 신뢰를 이어가겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

