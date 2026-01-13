[속보] 李대통령 "한일 서로 큰 힘…손 꼭 잡고 함께 가면 더 나은 미래"

연합뉴스
[속보] 李대통령 "한일 서로 큰 힘…손 꼭 잡고 함께 가면 더 나은 미래"
나라(일본)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스'탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[속보] 李대통령 "한일 서로 큰 힘…손 꼭 잡고 함께 가면 더 나은 미래"
2026년 01월 13일(화)
연합뉴스
[속보] 李대통령 "한일 서로 큰 힘…손 꼭 잡고 함께 가면 더 나은 미래"
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
'탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥' 오른 퀵커머스
'초고속 승진' 충주맨 "인기 바닥인 지금이 기회…다시 태어나도 공무원 할 것"
9500원짜리 두쫀쿠 먹다가 '깜짝'…안에 들어있는 게 소면인 거야?
투숙객 자리 비우자 향수 뿌리고 아이새도 써보고…직원들 "훔치진 않았어요"
"건강한 줄 알았는데" 한국인 암 6%는 밥상 탓…암 기여 1위 음식은?
두쫀쿠 열풍에 '두바이 붕어빵'까지7배 비싸도 '오픈런'
"이 사다리, 내가 오르고 싶지 않아"…연봉 4억 20대 스타트업 임원이 사장에 한 말
"시장님, 사랑해요" 한복 차려 입은 여직원까지…낯 뜨거운 아부 경쟁
'부산 돌려차기' 가해자, 옥중 보복 협박…검찰, 징역 3년 구형
복싱하는 로봇, 공장서 일하는 로봇…뭐가 더 세상을 바꿀까?