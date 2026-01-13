암참, 美블룸에너지와 MOU…AI 데이터센터 위한 전력 보급 확대 협력

'바이 아메리카' 캠페인 6번째 파트너십

AI 인프라 최적화 전력 보급 확대 협력

주한미국상공회의소(암참)는 지난 12일 미국의 글로벌 청정에너지 기술 기업 '블룸에너지'와 '지속가능한 산업 인프라 조성 및 스마트 전력 솔루션 확대'를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 13일 밝혔다.

12일 열린 MOU 체결식에서 암참과 블룸에너지 관계자들이 기념 사진 촬영을 하고 있다. 암참

이번 협약은 암참이 추진 중인 '바이 아메리카' 캠페인의 여섯 번째 전략적 파트너십이다. 이에 따라 암참과 블룸에너지는 국내 차세대 인공지능(AI) 데이터센터에 고체산화물 연료전지(SOFC) 기반의 분산형 전력 시스템을 확대 보급하기 위해 협력할 방침이다.

블룸에너지는 미국 캘리포니아 산호세에 본사를 둔 글로벌 청정에너지 기술기업이다. 독자 SOFC 기술을 기반으로 한 고효율·저탄소 분산형 전력 시스템을 제공해 고객의 탈탄소화 목표 달성과 에너지 안정성·고효율 운영 확보를 지원한다.

여의도 IFC 더포럼에서 열린 본 협약식에는 양측 주요 관계자들을 비롯해 주한미국대사관 애런 뱅크스 한국 투자 및 방문(KIT) 전담 데스크 조정관이 참석했다.

제임스 김 암참 회장 겸 대표이사는 "블룸에너지가 암참의 '바이 아메리카' 캠페인 공식 파트너로 함께 하게 된 것을 매우 뜻깊게 생각한다"며 "산업 현장에 최적화된 블룸에너지의 청정에너지 솔루션은 한국의 지속가능한 성장뿐 아니라 한국이 세계 3대 AI 강국으로 도약하는 데 핵심인 에너지 안보 확보에도 중요한 역할을 할 것"이라고 밝혔다.

최준 블룸에너지코리아 대표는 "AI 경쟁력의 핵심은 그래픽처리장치(GPU) 이후의 전력 인프라이며, 안정적인 전력 없이는 AI 산업의 성장도 불가능하다"며 "이번 암참과의 협약은 차세대 산업 인프라에 필요한 고품질·안정적 전력을 더욱 효과적으로 공급하기 위한 중요한 출발점이자 한미 양국 간 에너지 협력이 강화되고 있음을 보여주는 의미 있는 사례"라고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



