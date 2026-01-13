알파벳, 시총 4조달러 돌파…엔비디아·MS·애플 이어 역대 네 번째

애플 '시리'에 제미나이 탑재 영향

AI 전략 성과 본격화

구글 모회사인 알파벳이 사상 처음으로 시가총액 4조달러 클럽에 합류했다.

12일(현지시간) 뉴욕 주식시장에서 알파벳 주가는 장중 한때 전거래일 대비 약 1% 상승하며 시총 4조달러를 넘어섰다. 이는 애플이 자사의 인공지능(AI) 모델과 차세대 AI 비서인 시리에 구글의 생성형 AI 모델인 '제미나이'를 채택했다고 밝힌 데 따른 것이다.

이로써 알파벳은 엔비디아, 마이크로소프트(MS), 애플에 이어 시총 4조달러를 돌파한 기업 대열에 합류했다. 앞서 엔비디아와 MS는 지난해 7월, 애플은 같은 해 10월 시총 4조달러를 넘어섰다. 다만 현재 애플과 MS의 시총은 다시 4조달러 아래로 내려간 상태다.

알파벳의 이번 성과는 2025년을 월가 최고의 성과주 가운데 하나로 마무리한 직후 나왔다. 알파벳 주가는 지난해에만 65% 급등했는데, 이는 글로벌 금융위기 직후 주가가 두 배로 뛰었던 2009년 이후 가장 가파른 상승률이다.

주가 상승 배경에는 알파벳의 AI 전략 성과가 자리하고 있다. 알파벳은 AI 경쟁력 회복에 속도를 내며 2025년 월가에서 가장 주목받는 종목 중 하나로 부상했다. 지난해 말 구글은 자체 개발한 AI 칩인 7세대 텐서처리장치(TPU) '아이언우드'와 최신 생성형 AI 모델 '제미나이 3'를 공개하며 글로벌 AI 시장의 주목을 받았다. 특히 제미나이 3는 오픈AI의 챗GPT를 뛰어넘는 성능을 갖췄다는 평가를 받았으며, 이를 학습시키는 데 아이언우드가 활용됐다.

