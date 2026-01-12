하나은행, '하나 나라사랑카드' 압도적인 혜택으로 판을 바꾸다

전월실적 조건 대폭 낮춰 장병들의 부담 최소화

실생활 맞춤형 구조 설계로 혜택은 최대로

장병들의 자산 형성 금융 지원은 물론, 업계 최고 수준 보장보험 서비스 혜택까지

군 장병 전용카드인 '나라사랑카드' 사업자 간 경쟁이 치열해지는 가운데 '하나 나라사랑카드'가 군 장병들 사이에서 실질적인 혜택으로 입소문을 타고 있다.

기존 나라사랑카드는 군 장병 특성상 제한된 생활 환경에서의 카드 사용으로 인해 일반 소비자보다 이용 금액이 크지 않음에도 불구하고 과도한 전월실적 채워야 혜택을 받을 수 있었다.

하나은행의 '하나 나라사랑카드'는 군마트(PX)와 온라인 쇼핑, 편의점(CU) 할인 등 주요 혜택에 대해 실적 조건 없는 서비스를 제공한다. 또 대중교통, 패스트푸드 할인 등 주요 혜택에 대해서도 낮은 기준의 전월실적을 적용해 사용자 부담을 최소화했다.

또 '하나 나라사랑카드'는 사업자별 중복 서비스에 대해 보다 크고, 많은 할인을 적용해 혜택의 차별성을 높인 점이 특징이다. 배달앱, 택시, 온라인 쇼핑, 커피 등의 할인 혜택은 사업자 중 가장 높은 최대 20% 할인율을 적용하며, 온라인동영상서비스(OTT)의 경우에도 매달 최대 6000원의 할인 혜택을 적용받을 수 있다.

특히 '하나 나라사랑카드'는 군 장병들의 실제 소비패턴과 생활 환경을 면밀이 반영해 병영 내부는 물론 외부에서도 다양하고 폭넓은 혜택을 받을 수 있는 실생활 맞춤형 구조로 설계됐다. 또 군 전역 후 사회생활에서도 대중교통, 레스토랑, 인터넷 쇼핑, 편의점 등의 주요 결제 할인 혜택들을 군 복무시와 동일하게 최소화된 조건으로 적용받을 수 있다.

하나은행의 '하나 나라사랑카드'는 생활밀착형 결제 혜택뿐만 아니라 금융 서비스 측면에서도 업계 최고 수준의 혜택을 제공한다.

군 복무 중 받는 급여를 하나은행 입출금 통장으로 수령 시 연 2.0%의 금리를 금액 한도 없이 무제한으로 제공하며, 국군장병 전용 적립식 상품인 '하나장병내일준비적금'의 금리를 최대 연 10.2%까지 적용받을 수 있도록 해 장병들의 금융자산 형성을 돕는다.

이와 함께 군 복무 중 혹시 모를 사고에 대비해 현역병을 대상으로 상해사망, 후유장애 등 발생시 업계 최고 수준인 최대 8억6000만원 이내의 상해 보장보험과 휴대폰 파손 보험 서비스도 제공한다.

하나은행 나라사랑사업부 관계자는 "군 장병의 생활환경과 소비패턴을 종합적으로 고려해 비교불가한 혜택과 서비스를 '하나 나라사랑카드'에 담았다"며 "쉽고, 직관적인 사용기준과 다양하고 체감도 높은 혜택을 통해 군 입대 전부터 전역 후 사회생활까지의 인생여정에서 가장 많이 선택받는 나라사랑카드가 되겠다"고 강조했다.





