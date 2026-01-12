머물고 싶은 도시, 거창군의 그린시티 전략

도시바람 길 숲·기후대응 도시

경남 거창군이 기후 위기 시대를 맞아 '군민이 머물고 싶은 도시'를 만들기 위해 도시 공간 혁신에 박차를 가하고 있다. 군은 군민 안전과 정주 여건 개선을 최우선 과제로 삼고, '도시바람 길 숲', '기후대응 도시 숲', '김천지구 도시재생사업' 등 핵심 사업을 본격적으로 추진한다.

특히 재난 취약지역 사전 점검과 스마트 영농 기술 보급 등 전방위적인 기후 적응 대책을 병행하여, 단순한 환경개선을 넘어 군민 삶의 질을 실질적으로 높이는 '종합 정주 환경 혁신'을 이뤄낼 전망이다.

거창군 기후대응 도시숲. (거창복합차고지 조감도)

◆도시바람 길 숲 등 150억원 투입, 도심 온도 낮추는 녹색 동맥 구축

거창군이 추진 중인 총 150억원 규모의 '도시바람 길 숲 조성사업'은 도심 곳곳의 기온을 낮추고 미세먼지를 줄이는 핵심 녹색 인프라 구축 사업이다.

사업은 건계정－거열산성 진입도로－남하면－창포원을 잇는 18㎞ 가로 숲 조성, 위천·황강을 따라 이어지는 5㎞ 하천 생성 숲, 창포원 디딤·확산 숲 등으로 구성된다.

2026년 착공해 2028년 준공이 목표이며, 사업이 완료되면 외곽 산림에서 생성된 시원한 공기가 도심으로 유입되는 '자연 바람길'이 작동해 폭염과 열대야 완화 등 군민이 체감하는 환경개선 효과가 기대된다.

◆기후대는 도시 숲 조성에 50억원 확보, 미세먼지 차단 총력

거창군은 2024년 산림청 '기후대는 도시 숲 조성사업' 공모에 선정되며, 사업비 50억원을 확보했다. 조성 대상지는 ▲거창복합차고지 ▲제2 창포원 일원으로, 총 5ha 규모의 미세먼지 차단술·탄소저장 숲이 만들어진다.

2025년부터 시작해서 2026년까지 단계별 조성이 추진되며, 고속도로와 복합차고지 등 미세먼지 발생원과 맞닿은 지역에 녹지를 집중적으로 배치하여 환경개선 효과를 극대화한다. 사업이 완료되면 거창읍 생활권 녹지 부족 문제를 해소하고, 주민에게 새로운 휴식 공간을 제공할 것으로 기대된다.

◆김천지구 도시재생으로 원도심 활력, '콤팩트 그린시티' 완성

군은 노후화된 도심에도 공모를 통해 새로운 활력을 불어넣는 생활거점을 만들어 나가고 있다. 2024년 국토교통부 '우리동네살리기' 공모에 선정된 김천지구 도시재생사업(총 83억원)은 거창읍 강남 생활권 정주 환경 개선을 위해 추진하는 사업이다. 사업대상지는 거창읍 김천리 일원으로, 노후주택·골목길 정비, CCTV·보안등 설치, 주거 안전 강화, 소공원 조성 등 생활 SOC가 확충된다.

핵심 시설인 쇳빛커뮤니티센터(700㎡)는 주민의 돌봄·문화·소통 기능을 수행하는 지역 공유공간으로 조성되며, 2025년 설계 공모를 거쳐 2028년까지 골목길·주택정비과 함께 커뮤니티센터가 건립을 통해 지역 활력 타운·의료복지타운과 연계해 거창읍 강남권 전체가 새롭게 활성화될 것으로 기대된다.

거창군 도시바람길 숲 조성사업.

◆거창군은 기존의 회전교차로 및 주차장 사업 등 생활밀착형 행정에 더해, 이번 대규모 녹지·재생 사업을 유기적으로 연결하여 '콤팩트 그린시티 모델'을 완성해 나가고 있다.

군 관계자는 "기후 위기 대응은 이제 선택이 아니라 군민의 일상을 지키기 위한 필수 조건"이라며 "그린 인프라 확충과 도시재생사업을 유기적으로 연결해 군민이 체감할 수 있는 지속 가능한 도시 환경을 구축하겠다"라고 말했다.

한편, 거창군은 그린 인프라 확충과 도시재생을 통해 기후 위기에 선제적으로 대응하고 지속가능한발전을 도모할 계획이다. 이러한 노력은 단순한 도시환경 개선을 넘어, 군민이 피부로 느끼는 실질적인 삶의 질 향상으로 이어질 전망이다.





