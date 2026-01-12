이란 시위 격화…"2000명 이상 사망했을수도"(종합)

HRANA "538명 사망"

이란의 경제난 항의 시위가 15일째 이어지는 가운데 사상자가 빠르게 증가하고 있다. 일각에서는 2000명 이상이 사망했을 가능성도 제기되고 있다.

11일(현지시간) 노르웨이에 기반한 단체 이란인권(IHR)은 이날까지 파악된 사망자를 최소 192명으로 추산했다. 이 단체는 지난 9일 사망자를 51명으로 발표했는데 약 4배로 뛴 수치다.

IHR은 이란 당국이 현지에서 인터넷과 통신을 60시간 넘게 차단한 점을 지적하며 "확인되지 않은 보고에 따르면 일부 소식통은 2000명 이상이 사망했을 가능성도 제기한다"고 전했다.

IHR은 지난 9일과 10일 이틀간 사망자 발생이 집중됐으며, 이란 수도 테헤란의 한 영안실에서는 시위에 참여했던 희생자 시신 수백구가 목격됐다는 전언도 있다고 밝혔다.

AP통신은 미국 기반 인권운동가통신(HRANA) 집계에 따르면 사망자가 시민 490명, 군경 48명 등 모두 538명에 달하며 1만600명 이상이 체포됐다고 보도했다. 전날 이 기관 집계 116명보다 사망자가 약 5배로 늘어났다.

이란 당국은 공식적인 사망자 수를 발표하지 않았다.

앞서 미국 시사 주간 타임은 테헤란의 한 의사를 인용해 6개 병원에서 최소 217명의 사망자가 확인됐으며, 이들 대부분이 실탄에 맞아 숨졌다고 보도했다.

마무드 아미리모가담 IHR 이사는 "지난 3일간, 특히 전국적으로 인터넷이 차단된 이후 발생하고 있는 시위대 학살은 우리가 상상하는 것보다 훨씬 광범위할 수 있다"며 "국제사회는 이를 막기 위해 가능한 모든 수단을 동원하라"고 촉구했다. 또 아미리모가담 이사는 이란 검찰이 이번 시위를 이슬람을 부정하는 죄를 가리키는 '모하레베(알라의 적)'로 규정한 것을 두고 "시위대를 사형에 처하겠다는 위협"이라고 설명했다.

치솟는 물가에 대한 반발로 지난달 28일부터 시위가 시작된 가운데 이란 당국은 지난주부터 인터넷·통신 등을 차단하면서 일부 지역에는 신정체제 수호의 첨병인 이슬람혁명수비대(IRGC) 지상군을 투입해 강도 높은 시위 진압에 나섰다.

외부와 소통할 길이 막힌 가운데 일부 이란 시민은 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 스페이스X가 운영하는 인공위성 인터넷망 스타링크를 이용해왔다. 그러나 최근 이마저도 접속이 원활하지 않은 것으로 전해졌다. 인권 단체들은 인터넷 차단으로 이란 내부와 연락하는 데 어려움을 겪고 있으며, 사망자 수가 더욱 늘어날 수 있다고 우려했다.

국영 프레스TV는 개혁 성향의 마수드 페제시키안 이란 대통령이 이날 국영방송 연설에서 시위대를 겨냥해 "우리의 안보·국방기관이 단호하게 진압해야 할 것"이라고 엄단 의지를 밝혔다고 보도했다.

페제시키안 대통령은 "국민의 시위는 정당하며, 우리는 그들과 만나 대화할 의무가 있다"면서도 "소수의 폭도가 사회 전체를 혼란에 빠뜨리도록 내버려 두지 않는 것이 우리의 더 중요한 의무"라고 말했다.

또 그는 "폭동과 공공장소 공격, 모스크 방화, 그리고 '신의 책(쿠란)'을 불태우는 행위 등은 모두 미국과 이스라엘의 계획이자 음모"라며 "그들이 나라 안팎에서 사람들을 훈련하고 해외에서 테러리스트들을 들여와 모스크와 시장, 공공장소에 방화를 저질렀다. 이런 범죄는 우리 국민이 저지를 수 있는 일이 아니다"라고 주장했다.

모하메드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 시위 사태 개입을 시사해온 도널드 트럼프 미국 대통령을 가리켜 "망상에 빠졌다"며 "이란 공격은 역내 모든 미군 기지와 군사시설, 함선 등을 합법적인 공격 목표물로 만들 것"이라고 경고했다.

미국 일간 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 오는 13일 이란 시위와 관련한 구체적인 대응책을 보고받을 예정이라고 보도했다.

AP 통신은 소식통을 인용해 트럼프 대통령과 참모들이 이란에 대한 사이버 공격과 미국 또는 이스라엘의 직접 공격 등 다양한 대응 방안을 검토하고 있다고 밝혔다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 각료회의에서 "이스라엘은 이란에서 벌어지는 상황을 예의주시하고 있다"며 "페르시아 민족이 폭정의 굴레에서 벗어나기를 바란다"고 시위 지지 의사를 밝혔다.

이스라엘군 관계자는 "시위는 이란의 내정 문제"라면서도 "필요시에는 강력한 대응에 나설 준비가 돼 있다"며 군사행동 여지를 뒀다.





