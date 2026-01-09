본문 바로가기
日 아시안게임에 북한 선수단 파견 가능성, 위성락 "유의하고 있다"

임철영기자

입력2026.01.09 14:58

"북한도 스포츠 분야 국제무대 활동 바람직"

위성락 국가안보실장은 9월 일본 아이치·나고야 하계 아시안게임에 북한이 선수단을 파견할 가능성에 대해 "유의하고 있다"고 밝혔다. 지난해 11월 재일본조선인총연합회 기관지인 조선신보는 아시안게임에 북한이 대규모 선수단을 파견한다고 보도한 바 있다.

위 실장은 9일 청와대 춘추관에서 브리핑을 통해 북한이 아시안게임에 대규모 선수단을 파견할 경우 협력할 사안이 있느냐는 질문에 "9월에 그런 계기들은 알고 있다"면서 이같이 답변했다.


그러면서 위 실장은 "스포츠 분야 교류는 상대적으로 난이도가 낮은 분야"라며 "북한이 국제무대로 나와서 활동하는 것은 바람직한 일이라고 생각하고 주최국인 일본도 그런 비슷한 관점을 갖고 임하리라 본다"고 말했다.

다만 북한 선수단 파견 관련 사안이 13~14일 열리는 한일 정상회담에서 논의될지 여부에 대해서는 "정해진 바 없다"고 했다.


이어 위 실장은 "한일 양국 간 한반도 긴장 완화와 신뢰, 평화와 안정 구축을 위한 다양한 협의가 진행되고 있다"며 "그런 맥락에서 다가오는 여러 계기에 논의할 수 있다"고 말했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

