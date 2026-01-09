본문 바로가기
한동훈, 국민의힘 당무감사위원장 고발…"조작된 감사 결과 공개"

최유리기자

입력2026.01.09 10:46

당원 게시판 논란 점입가경
장동혁 체제 윤리위 이날 첫 회의

한동훈 전 국민의힘 대표가 이른바 당원게시판 논란 관련 조작한 감사 결과를 공개했다며 이호선 당무감사위원장을 고소했다.


한 전 대표 측은 9일 입장문을 통해 "전혀 다른 사람이 작성한 글들을 한 전 대표 또는 가족이 작성한 것처럼 조작한 감사 결과를 공개한 이 위원장에 대해 허위사실 적시 명예훼손, 개인정보보호법 및 국민의힘에 대한 업무방해 등 혐의로 어제 경찰에 고소장을 제출했다"고 밝혔다.

그러면서 "이 위원장이 조작한 당무감사는 명백한 정치공작이자 범죄"라며 "이호선 씨의 허위 주장을 그대로 유포한 사람이나 그 배후에 대하여도 동일하게 엄중한 조치를 취하겠다"고 경고했다.

앞서 당무감사위는 당원게시판 사태와 관련해 한 전 대표의 책임을 공식 확인했다며 중앙윤리위원회에 결과를 송부했다. 당무감사위는 "문제 계정들은 한 전 대표 가족 5인의 명의와 동일하며, 전체 87.6%가 단 2개의 인터넷 프로토콜(IP)에서 작성된 여론 조작 정황이 확인됐다"며 "디지털 패턴 분석을 통해 한 전 대표에게 적어도 관리 책임이 있음을 확인했다"고 설명했다.


이에 한 전 대표는 "조작된 감사 결과"라고 즉각 반발했다. 한 전 대표 가족이 쓰지 않은 글 수백개를 가족이 쓴 것처럼 이름을 바꿔치기해 발표했다는 주장이다.


한편 장동혁 지도부 체제에서 새로 꾸려진 국민의힘 윤리위원회는 이날 오후 첫 회의를 열고 한 전 대표와 김종혁 전 최고위원에 대한 징계 안건을 논의할 예정이다.




최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

