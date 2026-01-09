분양가상한제가 적용된 서초구 반포동 아파트를 청약으로 당첨받아 최소 35억 원이 넘는 시세차익을 거둔 것으로 나타난 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 9일 서울 종로구 예금보험공사에 마련된 인사청문사무실에 출근하고 있다.
[포토] 취재진 질문 받는 이혜훈 장관 후보자
2026년 01월 09일(금)
