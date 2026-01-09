본문 바로가기
[포토] 취재진 질문 받는 이혜훈 장관 후보자

강진형기자

입력2026.01.09 09:52

[포토] 취재진 질문 받는 이혜훈 장관 후보자
분양가상한제가 적용된 서초구 반포동 아파트를 청약으로 당첨받아 최소 35억 원이 넘는 시세차익을 거둔 것으로 나타난 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 9일 서울 종로구 예금보험공사에 마련된 인사청문사무실에 출근하고 있다.





