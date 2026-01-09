K방산 훈풍에 쎄크 주목…방산용 LINAC 성장 가속

전자빔 기반 소부장 전문기업 쎄크 쎄크 081180 | 코스닥 증권정보 현재가 16,670 전일대비 370 등락률 +2.27% 거래량 678,994 전일가 16,300 2026.01.09 09:04 기준 관련기사 쎄크, 군 부대와 40억 규모 수주 계약…선형가속기 사업 본격 확대질주하는 구리가격...달리는 말에 제대로 올라타려면?[클릭 e종목]"쎄크, 하반기 체력 개선…연간 흑자 달성 기대감 유효" 전 종목 시세 보기 close 의 방산 제품 검사 장비인 LINAC system이 빠르게 확산되며 실적 기여도가 확대되고 있다.

9일 쎄크에 따르면 방산용 LINAC system 매출 비중은 2021년 2%에서 2024년 17%로 증가했으며, 지난해 3분기 누적 매출 기준 24%까지 상승해 가파른 성장세를 이어가고 있다.

이는 K방산 수출 확대 기조 속에서 해외 시장으로의 수출이 늘어나면서 방산 분야 내 LINAC System 적용 범위가 점차 확대되고 있는 것으로 풀이된다.

쎄크 관계자는 "최근 군부대와의 수주 계약 체결을 하며 시장 확산이 이어지고 있다"며 "올해 상반기에는 국내외 고객사를 대상으로 70억~90억원 가량의 대형 수주를 목표하고 있어 올해 수주 잔고는 계속해서 증가할 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.

한편 전날 쎄크의 주가는 K방산 업종 전반의 주가 강세와 맞물려 5.6% 상승한 1만6300원으로 마감했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



