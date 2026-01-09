본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

종목·공시

K방산 훈풍에 쎄크 주목…방산용 LINAC 성장 가속

장효원기자

입력2026.01.09 09:01

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
K방산 훈풍에 쎄크 주목…방산용 LINAC 성장 가속
AD
원본보기 아이콘

전자빔 기반 소부장 전문기업 쎄크 의 방산 제품 검사 장비인 LINAC system이 빠르게 확산되며 실적 기여도가 확대되고 있다.


9일 쎄크에 따르면 방산용 LINAC system 매출 비중은 2021년 2%에서 2024년 17%로 증가했으며, 지난해 3분기 누적 매출 기준 24%까지 상승해 가파른 성장세를 이어가고 있다.

이는 K방산 수출 확대 기조 속에서 해외 시장으로의 수출이 늘어나면서 방산 분야 내 LINAC System 적용 범위가 점차 확대되고 있는 것으로 풀이된다.


쎄크 관계자는 "최근 군부대와의 수주 계약 체결을 하며 시장 확산이 이어지고 있다"며 "올해 상반기에는 국내외 고객사를 대상으로 70억~90억원 가량의 대형 수주를 목표하고 있어 올해 수주 잔고는 계속해서 증가할 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.


한편 전날 쎄크의 주가는 K방산 업종 전반의 주가 강세와 맞물려 5.6% 상승한 1만6300원으로 마감했다.




장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했는데 바로 들어갔다" '5성급 호텔' 아침 7시에 갔더니…"짐만 맡기려 했... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

영상은 단 1개, 매년 2억 벌어들였다…직장인 연봉보다 나은 '타닥타닥 벽난로'

아파트 한채 값이 1100만원 어디?…강남 한채 팔면 770채 산다

"장난감 이름 잘 외우는 반려견, 주인 대화 엿듣고 단어 배울 수도"

"뉴진스 살려줘" 요청 폭주에…미스터비스트 "뭘 해달라는건지 모르겠어"

몬탈치노 떼루아의 입맞춤…1년을 한 병에 담았다

손종원 셰프의 손맛'5000원대' 편의점 집밥

홍등 밝혔던 그 곳…'평당 7000만원' 불밝혔다

새로운 이슈 보기