일본·중국 떠나더니…항공여객 1억2500만명 '역대 최대'

코로나 이전 2019년 대비 1.2% 늘어

지난해 국내 공항을 이용한 항공편 여객 수가 역대 최대를 기록했다. 일본과 중국을 위주로 단거리 국제선 승객이 크게 늘었다.

항공사 중에서는 이스타항공과 에어로케이, 에어프레미아는 이용객이 늘어난 반면, 제주항공과 에어부산은 줄었다.

9일 국토교통부·한국항공협회 항공 통계에 따르면 지난해 국내선과 국제선 합산 항공 여객 수는 1억2479만3082명으로 전년(1억2005만8371명)보다 3.9% 증가했다. 코로나19 이전인 2019년 1억2336만명(국내선 3298만명·국제선 9038만명)보다 1.2% 많아, 코로나 이후 항공 여객이 정상화된 것으로 풀이된다.

국내선은 3024만5051명이 이용해 1년 새 2.8% 줄었지만, 국제선은 9454만8031명으로 6.3% 늘어나며 최대 기록을 썼다.

지역별로 일본 노선이 2731만명으로 1년 만에 8.6% 증가했다. 2019년과 비교하면 44.8% 급증했다. 지난해에도 엔저 기조가 이어진 데다 소도시를 포함한 노선도 늘어난 영향이라는 분석이 나온다.

중국은 1680만명으로 22% 늘면서 2019년의 91.2%까지 회복했다. 중국의 한국인 비자 면제 조치에 더해 지난해 9월 말부터 중국인 단체 관광객의 한국 무비자 입국이 가능해졌다.

반면 동남아시아 등 아시아 기타 지역 노선은 3482만명으로 1년 사이 0.5% 줄어 2019년의 95.6% 수준에 그쳤다. 장거리인 미주 노선은 지난해 682만명(4.7%↑)이, 유럽 노선은 485만명(5.5%↑)이 이용했다.

항공사별 국제선 여객을 보면 전체적인 승객 수는 증가했지만, 항공사마다 희비가 엇갈렸다.

제주항공은 지난해 778만명(9%↓)이 이용해 국내 항공사 가운데 승객이 전년 대비 가장 큰 폭으로 줄었다. 에어부산에는 416만명이 탑승해 7.4% 줄었다. 두 항공사는 여객기 사고 및 화재의 여파로 지난해 초 운항편을 줄인 데다 안전성 측면에서 불안감이 작용하면서 수요가 감소했다는 해석이 나온다.

에어서울도 별다른 사고는 없었으나 8.4%의 감소율(승객 168만명)을 나타냈다. 보유한 항공기 수가 6대로 적은 데다 안전성 강화를 위해 국제선 운항편을 줄인 영향으로 풀이된다.

새해 징검다리 연휴를 앞둔 31일 인천국제공항 제1여객터미널을 찾은 여행객들로 붐비고 있다. 2025.12.31 강진형 기자 원본보기 아이콘

반면 티웨이항공은 706만명(7.3%↑), 진에어는 667만명(2.2%↑)을 태웠다.

에어로케이는 승객이 1년 새 75.4% 급증해 150만명이 됐고, 이스타항공은 307만명(59.7%↑), 에어프레미아는 108만명(42.3%↑)에 달했다. 이들 항공사는 지난해 꾸준히 새 항공기를 들여오는 한편 운항 노선을 늘려 왔다. 지난해 11월 국제선 운항에 나선 신생 항공사 파라타항공은 7만명을 기록했다.

양대 대형항공사(FSC) 대한항공은 1914만명(8.2%↑), 아시아나항공은 1215만명(1.3%↑)이 탑승했다. 지난해 국내 공항에서 외국 항공사를 이용한 승객은 3309만명으로 4.9% 증가했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



