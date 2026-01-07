구독자 1위 미스터 비스트도 넘었다…연간 조회수 세계 1위 한국인이라고?

국내 최초 구독자 1억명 돌파

연간 조회수 775억회로 세계 1위

예상 연수익 1700억원에 달해

한국인 남녀가 운영하는 유튜브 채널 '김프로(KIMPRO)'가 전 세계 유튜브 채널 가운데 연간 조회 수 1위를 기록했다. 유튜브 채널 분석 사이트 플레이보드에 따르면 김프로의 지난해 연간 총조회 수는 약 775억 회로 집계됐다. 이는 약 615억회를 기록한 2위 채널 '더블데이트'(Double Date)를 크게 앞선 기록이자 전 세계에서 가장 많은 구독자를 보유한 유튜버 미스터 비스트(MrBeast)의 연간 조회 수 약 381억 회를 두 배 이상 웃도는 수치다.

유튜브 채널 '김프로' 멤버인 김동준 씨와 유백합 씨. 김동준 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

국내 개인 크리에이터가 글로벌 유튜브 시장에서 전 세계 1위 조회 수를 기록한 사례는 사실상 처음이다. 김프로는 지난해 4월 국내 최초로 구독자 수 1억 명을 돌파하며 큰 화제를 모았다. 현재 구독자 수는 약 1억2700만 명으로, 전 세계 유튜브 채널 기준 구독자 순위 9위에 해당한다. 국내 구독자 수 2위인 블랙핑크 공식 채널(약 9960만 명), 3위인 방탄소년단(BTS) 공식 채널(약 8200만 명)보다도 앞선 기록이다. 개인 유튜브 채널이 글로벌 톱 티어에 오른 것은 매우 이례적인 사례로 평가된다.

김프로는 공연 기획자 출신인 김동준 씨가 2022년 8월부터 본격적으로 키운 채널로 사촌 동생이자 인플루언서인 유백합 씨와 함께 운영하고 있다. 김동준 씨는 영상의 기획·연출·편집 전 과정을 직접 담당하며 밈(meme), 챌린지, 상황극, 숏폼 콘텐츠 등 장르를 가리지 않는 실험적인 콘텐츠로 빠르게 팬층을 넓혔다. 특히 김프로 채널은 해외 구독자 비중이 국내보다 높고, 영어권과 아시아권 시청자들에게 큰 인기를 끌고 있는 것으로 알려졌다. 대사 없이도 이해 가능한 짧은 영상 위주의 구성과 글로벌 트렌드를 반영한 연출 방식이 폭발적인 조회 수 증가의 배경으로 꼽힌다.

유튜브 채널 분석 사이트 플레이보드가 공개한 2025년 연간 조회수 순위. 플레이보드 원본보기 아이콘

수익 규모 또한 업계의 관심을 끌고 있다. 유튜브 채널 분석 사이트 녹스인플루언서에 따르면, 구글 광고 수익과 최근 평균 조회 수를 기준으로 추정한 김프로의 일일 수익은 약 4억7000만원, 연간 예상 수익은 약 1700억원 수준이다. 다만 이는 추정치로 실제 수익은 광고 유형, 시청자 국가, 콘텐츠 길이 등에 따라 달라질 수 있다. 김프로 측은 지난 5일 공지를 통해 "김프로 채널이 처음으로 전 세계 연간 조회 수 1위를 달성했다"며 "이 모든 순간은 전적으로 시청자 여러분 덕분"이라고 소감을 밝혔다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>