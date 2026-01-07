설 연휴 승차권 15일부터 예매 시작…기간 3일로 늘려

결제는 22일 0시부터 시작

일반 25일·교통약자 28일 마감

기한 놓치면 자동 취소

코레일이 설 연휴 승차권 예매를 오는 15일부터 시작한다고 7일 밝혔다.

예매 대상은 설 연휴 기간인 다음 달 13일부터 18일까지 6일간 운행하는 열차다. 모바일 애플리케이션 '코레일톡'과 홈페이지 내 명절 예매 전용 웹페이지에서 철도회원만 예매할 수 있다.

이번 설부터 코레일은 예매 기간을 기존 2일에서 3일로 늘리고, 웹 서버 용량도 2배로 증설했다. 접속자 분산과 서버 안정화를 위한 조치다.

교통약자 사전 예매는 15~16일

65세 이상 고령자, 등록 장애인, 국가유공자(교통지원 대상)는 15일과 16일 이틀간 오전 9시부터 오후 3시까지 사전 예매할 수 있다. 15일에는 경부·경전·경북·대구·충북·중부내륙·동해·교외선을, 16일에는 호남·전라·강릉·장항·중앙·영동·태백·서해·경춘·목포보성선을 예매한다. 인터넷 사용이 어려운 경우 명절 전용 전화번호로 예매할 수 있다.

사전 예매는 교통약자 본인이 탑승하는 경우에만 가능하다. 승차권에 본인 이름이 표시된다. 부정 사용 시 다음 명절 사전 예매에서 제외된다. 실제로 지난해 추석 검표에서 본인 미탑승 등 부정 이용자 65명이 적발돼 이번 설 사전 예매에서 배제됐다.

일반 예매는 19~21일

모든 국민 대상 일반 예매는 19일부터 21일까지 사흘간, 오전 7시부터 오후 1시까지 진행된다.

19일에는 호남·전라·장항·중앙·서해·목포보성선, 20일에는 경전·경북·대구·충북·중부내륙·동해·강릉·영동·태백·경춘·교외선, 21일에는 경부선을 예매할 수 있다.

결제는 22일부터, 기한 놓치면 자동 취소

승차권 결제는 오는 22일 0시부터 가능하다. 결제 기한은 교통약자 사전 예매분이 28일까지, 일반 예매분이 25일까지다. 기한 내 결제하지 않으면 자동 취소되고, 해당 좌석은 예약 대기자에게 순차 배정된다.

온라인 결제가 어려운 교통약자는 철도고객센터 전화 결제나 역 창구 방문 결제를 이용하면 된다. 전화 결제 승차권은 열차 이용 전까지 신분증을 지참하고 역 창구에서 발권받아야 한다.

이민성 코레일 고객마케팅단장은 "설 명절을 맞아 고향을 찾는 고객들이 기분 좋게 여정을 시작할 수 있도록 안정적이고 원활한 예매를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





최서윤 기자



