휴롬, '과채로움' 브랜드 론칭…"신선한 과채 선보여"

엔자임 주스키트와 시너지

휴롬은 과일과 채소를 엄선해 큐레이션하는 '과채로움' 브랜드를 새롭게 선보인다고 7일 밝혔다.

과채로움은 과채 원물을 비롯해 과채를 활용한 건강한 먹거리를 고객이 가장 만족할 수 있는 순간과 방식에 맞춰 제공하기 위해 기획됐다. 단순히 과채를 파는 게 아니라 지금 이 계절, 이 순간에 먹어야 할 이유를 큐레이션해 소비자에게 전달한다.

휴롬 과채로움.

휴롬은 지난해 채소 과일 일일 권장 섭취량인 500g의 채소 과일을 한 팩에 담아 간편하게 즐길 수 있는 '엔자임 주스키트'를 선보인 바 있다. 이번에 과채로움 브랜드를 론칭하면서 과채 사업 시너지를 확대할 계획이다.

이번에 오픈한 과채로움 네이버 스마트스토어에서는 엔자임 주스키트와 신선한 제철 과채 원물을 구매할 수 있으며 이 밖에도 추후 과채를 활용한 다양한 건강 먹거리를 선보일 예정이다.

김재원 휴롬 대표는 "휴롬은 채소 과일의 다양한 영양 섭취를 통해 보다 많은 분이 일상 속에서 쉽고 편리하게 건강을 챙길 수 있도록 노력하고 있다"며 "이번에 론칭한 과채로움 브랜드를 통해 과채를 활용한 다양한 건강 먹거리를 경험하셨으면 한다"고 말했다.





이성민 기자



