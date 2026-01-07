흰 옷 입고 웃기까지?…故 안성기 조문 배현진 '구설수'

흰옷 입고 인터뷰 중 웃음 보여 '논란'

"부적절" VS "과도한 지적" 갑론을박

배현진 국민의힘 의원이 배우 고(故) 안성기의 빈소를 찾았다가 복장과 태도를 둘러싼 논란에 휩싸였다. 조문 과정에서 포착된 밝은색 의상과 미소 띤 표정이 공개되면서 온라인을 중심으로 적절성 여부를 두고 갑론을박이 이어지고 있다.

배현진 국민의힘 의원이 배우 고(故) 안성기의 빈소를 찾은 모습. 채널A 방송화면 캡처 AD 원본보기 아이콘

안성기는 지난 5일 오전 서울 용산구 순천향대병원 중환자실에서 치료를 받던 중 가족이 지켜보는 가운데 세상을 떠났다. 향년 74세. 고인은 2019년 혈액암 진단 이후 투병을 이어오며 연기 복귀를 준비해왔으나, 지난달 30일 자택에서 음식물이 목에 걸려 쓰러진 뒤 의식을 회복하지 못했다.

서울 서초구 가톨릭대학교 서울성모병원 장례식장에 마련된 빈소에는 각계각층의 조문이 이어졌다. 배 의원 역시 6일 고인을 조문하기 위해 빈소를 찾았으나, 이 과정에서 취재진과의 인터뷰 장면이 공개되며 논란의 중심에 섰다.

'조문 태도 논란' 배현진, 어땠기에

논란의 발단은 배 의원의 조문 당시 모습과 인터뷰 내용이었다. 채널A가 공개한 현장 영상을 보면 배 의원은 화이트톤의 밝은 색 재킷을 착용한 채 취재진 앞에 섰다. 일반적으로 장례식장 조문 시에는 검은색이나 어두운 계열의 복장을 착용하는 것이 관례로 여겨지는 만큼, 일각에서는 "조문 자리와 어울리지 않는다"는 지적이 제기됐다.

배 의원은 인터뷰에서 "신입 아나운서 시절 영화평론가상 시상식을 함께하며 선생님과 인연이 시작됐다"며 고인과의 개인적 인연을 언급했다. 이어 "오래 아프고 힘드셨는데, 대한민국 국민에게 베푸신 사랑만큼 하늘나라에서 더 큰 사랑을 받으며 안식하시길 바란다. 인사를 드리고 싶어 왔다"고 말했다.

다만 고인의 작품을 회상하는 과정에서 밝은 웃음을 보이며 "예전에 찍으신 영화 중 생닭을 뜯어먹는 장면이 있었는데, 그게 너무 경악스러웠다. 그 정도로 늘 새로운 모습을 보여주셨다"고 언급한 부분이 공개되면서 논란이 불거졌다. 장례식장의 엄숙한 분위기와 대비되는 밝은 표정과 '경악스럽다'는 표현이 적절했는지를 두고 비판이 이어졌다.

"가벼워 보여" VS "과도한 지적" 갑론을박

누리꾼들은 "시상식에 왔냐" "의상도 표정도 부적절해 보인다" "진정성이 없고 가벼워 보인다" "기본 예절은 지켜라" "경사도 아니고, 왜 저래" 등의 비판을 쏟아냈다.

반면 "고인을 추모하는 마음이 중요한 것 아니냐" "과도한 지적" "요즘은 장례식장에 밝은 옷 입고 오는 사람 많다" "취재진 보면서 잠깐 미소 띤 거 가지고" 등 반론도 제기됐다. 의상의 경우 앞선 일정을 마치고 오느라 미처 검은색으로 갈아입지 못했을 것이란 옹호론도 나왔다.





