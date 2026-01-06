본문 바로가기
Dim영역
부동산
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

LH 사장 직무대행도 사의 표명

한진주기자

입력2026.01.06 19:47

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

LH 수장 공백 장기화

한국토지주택공사(LH) 사장 사퇴 이후 후임 인선이 지지부진한 가운데 직무대행을 맡은 부사장도 최근 사의를 표명한 것으로 전해졌다.


LH 본사. 연합뉴스

LH 본사. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

6일 업계에 따르면 LH 사장 직무대행인 이상욱 부사장이 최근 사의를 표명했다. 사표를 낸 자세한 이유는 알려지지 않았다.

LH 신임 사장 후보 추천안은 지난달 재정경제부의 공공기관운영위원회에 상정되지 않았다. 사의 표명이 사장 선임 과정이 지지부진한 상황과 관련이 있다는 관측도 나온다.


앞서 LH 신임 사장 후보로는 전현직 LH 인사만 3명 추천됐고 외부 인사는 포함되지 않은 것으로 전해졌다.


윤석열 정부 시절 임명된 이한준 전 LH 사장은 작년 8월 임기 만료 3개월을 앞두고 사의를 표명했고, 같은 해 10월 면직 처리됐다.

이 부사장의 사표가 수리되면 LH는 신임 사장이 임명될 때까지 다음 직제 이사가 대행을 맡게 되면서 '대행의 대행' 체제 운영이 불가피할 전망이다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다 아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

밥 한끼에 40만원이 날아갔습니다

李대통령 셀카, '샤오미15 울트라' 선택한 까닭

"삼성 로봇 왜 없느냐" 질문에…노태문 "로봇 중요, 차분히 준비 중"

"주애 중앙 배치·과도한 스킨십, 체제 불안·왜곡 드러내" 日 언론 분석

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t '와르르'

365일 쉬지않는 'AI 직원' 노동혁신 가져온다

새로운 이슈 보기