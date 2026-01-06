화천산천어축제 10일 개막…'세계 7대 겨울 불가사의'의 귀환

화천군, '글로벌 겨울 축제' 23일간의 대장정 돌입

하얼빈 빙등·핀란드 리얼 산타 등 글로벌 콘텐츠 풍성

외국인 10만명 몰려와…세계 겨울 문화의 집결지

매일 수중 점검·CCTV 모니터링으로 '안전' 최우선

'2026 얼음나라 산천어축제'의 시즌이 열리고 있다. 대한민국을 넘어 세계가 주목하는 겨울 축제 '2026 얼음나라 화천산천어축제'가 오는 10일 대장정의 막을 올린다.

강원도 화천군과 (재)나라는 오는 10일부터 2월1일까지 23일간 화천읍 화천천과 선등거리 일대에서 2026 얼음나라 화천산천어축제를 개최한다.

화천군은 이에 앞서 지난해 12월 20일 화천읍 중앙로 일대 선등거리에 수천 개의 산천어등을 일제히 점등하며 축제 분위기를 고조시켰다. 동시에 서화산 다목적 광장에 조성된 '실내얼음조각광장'도 문을 열었다. 이곳은 중국 하얼빈 빙등 제조 장인 30여 명이 투입되어 세계 최고의 얼음 예술을 선보이며 이미 관광객들의 발길을 사로잡고 있다.

'계곡의 여왕' 산천어와의 만남

화천산천어축제의 대표 콘텐츠는 산천어 체험이다. 축제장에서는 얼음낚시와 맨손잡기를 통해 산천어와 만날 수 있다.

산천어 얼음낚시는 온라인 예약을 통해 체험할 수 있고, 예약하지 않았더라도 현장 낚시터를 이용할 수도 있다.

낮에 산천어와의 조우에 실패했다면, 밤낚시를 노리면 된다. '이한치한 산천어 맨손잡기'도 화천에서만 만날 수 있는 이벤트다.

매년 10만명 이상 방문하는 외국인들을 위해 전용 낚시터와 쉼터도 마련된다.

눈과 얼음 위에서 만나는 짜릿한 스릴

축제장에는 눈과 얼음을 만끽할 수 있는 체험 프로그램이 차고 넘친다.

화천천을 가로지르는 눈썰매장에서는 총연장 40m의 슬로프와 60m의 얼음판을 전용 튜브썰매를 이용해 빠른 속도로 내려오는 잊지 못할 경험을 할 수 있다.

얼음썰매 체험존에서는 우리나라 전통 얼음썰매, 화천군이 직접 만든 가족형 얼음썰매를 체험할 수 있다.

화천군은 매일 밤 정빙 작업을 진행해 최고의 빙질을 만들어낸다.

'아이스 봅슬레이'는 회오리 형상의 튜브관을 타고 내려오며 시원한 속도감을 느낄 수 있다.

겨울 스포츠 존에서는 신나는 얼음축구와 컬링 프로그램이 마련되고, 피겨 스케이트 체험도 가능하다.

이 밖에도 축제장 상공을 지나는 하늘 가르기 체험은 어디에서도 맛볼 수 없는 재미를 보장한다.

세계 각국의 겨울문화로 관광객 유혹

화천산천어축제에서는 세계적으로 유명한 겨울문화를 생생하게 만날 수 있어 국내는 물론 외국인들 사이에서도 화제다.

우선, 세계적 빙등축제로 손꼽히는 하얼빈 빙설대세계의 축소판이 화천읍 서화산 다목적 실내 광장에 조성된다.

실내얼음조각 광장에는 세계 최고의 기술을 자랑하는 하얼빈 현지의 빙등 제조 장인 30여 명이 투입돼 얼음예술의 최고 경지를 보여준다.

얼곰이성 주변에 조성된 화려한 눈조각 작품들은 삿포로 눈축제의 대형 조형물들을 연상케 한다.

축제장 얼곰이성에 마련될 산타우체국은 핀란드 산타마을 산타 우체국을 그대로 옮겨왔다.

올해도 핀란드 로바니에미시 산타마을의 '리얼 산타'가 요정 '엘프'와 함께 화천을 방문해 어린이들에게 즐거움과 희망을 선물한다.

매 주말 선등거리에 진행되는 야간 페스티벌은 캐나다 퀘벡에서 열리는 윈터카니발을 모티브로 하고 있다.

K-페스티벌의 아이콘, 화천산천어축제

화천산천어축제는 문화체육관광부가 지정한 글로벌 축제다.

동시에 외신의 스포트라이트 역시 가장 많이 받는 축제다. 화천군은 서울 외신기자클럽에서 매년 외신들을 초청해 축제 설명회를 개최하고 있다.

2011년 미국의 뉴스채널 CNN이 세계적 여행잡지인 '론리 플래닛'을 인용해 화천산천어축제를 '겨울철 7대 불가사의(7 wonders of winter)'로 소개하면서 축제의 인지도가 크게 높아졌다.

지금은 매년 500여 건 이상의 축제 관련 보도가 외신을 타고 아시아와 아메리카, 아프리카, 유럽까지 퍼지고 있다.

화천군은 해외 관광객 유치 과정에서 '역발성 마케팅'을 성공적으로 이어가고 있다.

눈과 얼음이 없는 동남아시아 국가들에게 집중적으로 산천어축제를 홍보해 매년 현지 여행사들이 수많은 단체 관광객을 모집해 화천으로 보내고 있다.

덕분에 화천산천어축제는 매년 10만명 안팎의 외국인 관광객을 유치하고 있다.

안전과 타협하지 않는 축제

화천산천어축제에서는 거대한 얼음판 위에 동시에 수만 명이 오르내리는 장면이 매일 반복된다.

그 때문에 화천군과 (재)나라는 얼음판 컨디션에 대해서만큼은 티끌만큼의 위험 요소도 용납하지 않는다.

화천군과 (재)나라는 화천천 상류의 여수로를 통해 유속과 유량을 조절하는 한편, 지속적으로 얼음의 두께를 모니터링해 완벽한 빙질 상태를 만드는 것을 목표로 하고 있다.

매일 수중 점검반을 투입해 얼음을 점검하고, 축제장 상황실에는 펌프시설과 여수로, 배수로 등을 실시간 확인할 수 있는 CCTV 화면이 설치된다.

주민 손으로 만드는 최고의 축제, 모두가 축제의 주인공

화천산천어축제는 군민들의 참여로 만들어진다.

형식적 참여가 아니라, '내 축제, 우리 축제'라는 인식과 애정, 그리고 연대감이 매우 강하다.

축제장 치안과 안전을 담당하는 경찰과 소방 공무원, 청결을 유지하는 자원봉사자, 각자 맡은 위치에서 제 역할을 다하는 대학생 아르바이트 학생들까지 모두의 참여와 관심이 화천산천어축제의 성공을 이끌어 왔다.

최문순 화천군수는 "안전한 축제, 즐거운 축제를 만들기 위해 긴장을 늦추지 않고 있다"며 "지난 1년간 기다려 주신 관광객 여러분들에게 최고의 축제로 보답하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





화천=이종구 기자



