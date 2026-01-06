본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

유통

[신년사]권원강 교촌에프앤비 회장 "기본에 충실…도약의 한 해 만들자"

한예주기자

입력2026.01.06 14:18

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

6일 판교사옥서 시무식

권원강 교촌에프앤비 회장이 신년사를 통해 기본에 충실한 자세와 임직원 결속을 강조했다.


교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비는 2026년 병오년 새해를 맞아 6일 교촌그룹 판교사옥 그랜드스테어에서 시무식 행사를 가졌다고 밝혔다.

교촌에프앤비㈜는 6일 교촌그룹 판교사옥 그랜드스테어에서 시무식 행사를 갖고 권원강 회장(앞줄 가운데)과 임직원들이 기념사진 촬영을 하고 있다. 교촌에프앤비

교촌에프앤비㈜는 6일 교촌그룹 판교사옥 그랜드스테어에서 시무식 행사를 갖고 권원강 회장(앞줄 가운데)과 임직원들이 기념사진 촬영을 하고 있다. 교촌에프앤비

AD
원본보기 아이콘

권 회장은 "프랜차이즈 산업의 경계가 허물어지고, K-푸드를 향한 글로벌 고객의 관심이 높아지는 가운데 IT와 자동화 시스템을 비롯해 시장을 둘러싼 변화의 속도 역시 더욱 빨라지고 있다"고 말했다.


이어 "각자의 자리에서 변화의 흐름을 정확히 인식하고 스스로를 점검해야 할 시점"이라며 현실에 안주하지 않는 자세와 철저한 대비의 필요성을 언급했다. 아울러 제품 경쟁력 역시 지속적인 점검과 개선 없이는 유지되기 어렵다는 점을 덧붙이며 부단한 노력의 필요성을 강조했다.


마지막으로 그는 "지난 35년의 경영 여정을 돌아보며 숱한 위기를 함께 극복해 온 교촌 임직원들의 위기극복 DNA와 실행력을 믿는다"면서 "2026년 새해에는 임직원과 전국 가맹점 가족 모두가 한마음으로 도약의 한 해를 만들어가길 바란다"며 임직원들을 격려했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다 아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

아버지 생신에 뷔페 갔다가…'백만원 육박' 계산서에 말문 막혔다

마두로 체포에 풀 베팅…5.7억원 수익 낸 사람 누구?

"삼성 이재용이 라부부 사갔대"…쇼핑몰 목격담에 중국이 '들썩'

"그만 올려라, 상인들 벼르고 있다"…'저울치기' 폭로 뒤 돌아온 협박

"인생샷 나왔다" 대통령 셀카의 '그 폰'…시진핑 선물 '샤오미 15 울트라'

"어차피 다 제주 귤 아니야?" 알고 봤더니…미국산 1만6000t '와르르'

365일 쉬지않는 'AI 직원' 노동혁신 가져온다

새로운 이슈 보기