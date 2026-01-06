[신년사]권원강 교촌에프앤비 회장 "기본에 충실…도약의 한 해 만들자"

6일 판교사옥서 시무식

권원강 교촌에프앤비 교촌에프앤비 339770 | 코스피 증권정보 현재가 4,215 전일대비 35 등락률 -0.82% 거래량 63,576 전일가 4,250 2026.01.06 14:23 기준 관련기사 교촌에프앤비, 업계 최초 주6일 배송 전국 유통망 구축고물가가 바꾼 식탁…식품업계, '작게 팔아 크게 키운다'교촌 문베어, 오라카이 청계산 호텔 입점…프리미엄 호텔 채널 확대 전 종목 시세 보기 close 회장이 신년사를 통해 기본에 충실한 자세와 임직원 결속을 강조했다.

교촌치킨을 운영하는 교촌에프앤비는 2026년 병오년 새해를 맞아 6일 교촌그룹 판교사옥 그랜드스테어에서 시무식 행사를 가졌다고 밝혔다.

교촌에프앤비㈜는 6일 교촌그룹 판교사옥 그랜드스테어에서 시무식 행사를 갖고 권원강 회장(앞줄 가운데)과 임직원들이 기념사진 촬영을 하고 있다. 교촌에프앤비 AD 원본보기 아이콘

권 회장은 "프랜차이즈 산업의 경계가 허물어지고, K-푸드를 향한 글로벌 고객의 관심이 높아지는 가운데 IT와 자동화 시스템을 비롯해 시장을 둘러싼 변화의 속도 역시 더욱 빨라지고 있다"고 말했다.

이어 "각자의 자리에서 변화의 흐름을 정확히 인식하고 스스로를 점검해야 할 시점"이라며 현실에 안주하지 않는 자세와 철저한 대비의 필요성을 언급했다. 아울러 제품 경쟁력 역시 지속적인 점검과 개선 없이는 유지되기 어렵다는 점을 덧붙이며 부단한 노력의 필요성을 강조했다.

마지막으로 그는 "지난 35년의 경영 여정을 돌아보며 숱한 위기를 함께 극복해 온 교촌 임직원들의 위기극복 DNA와 실행력을 믿는다"면서 "2026년 새해에는 임직원과 전국 가맹점 가족 모두가 한마음으로 도약의 한 해를 만들어가길 바란다"며 임직원들을 격려했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



