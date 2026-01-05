"윗사람부터 친숙해져야"…AI 특훈 나선 기업들 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①국내 주요 기업, 생산성 제고 위해 AI 특별훈련 나서

②美경제전문가 "美 증시 15~20% 조정 땐 경기 침체"

③BYD, 전기차 판매량 첫 1위 전망

MARKET INDEX : Year to date

○미 뉴욕증시 3대지수 혼조세 마감

○고점 부담에 투매 쏟아져

○기술주 내 엇갈린 희비…변동성 ↑

Top3 NEWS

■"김부장 아닌 김사장부터"…AI 특훈 나선 기업들 ○SK, 최태원 회장 지휘 'AI워커' 도입

○사람 대체 아닌 판단·책임 보완 동료

○LG, AI 대학원서 AI리더 육성

■"AI 기대 과열發 증시 하락, 2026년 美 경제 최대 리스크…15~20% 조정 땐 침체" ○캐런 다이넌 미국 하버드대 경제학과 교수 인터뷰

○AI 기대가 미 경제 성장 견인

○K자형 소비 구조, 증시 조정에 취약

■테슬라 주춤한 사이 1위 강탈…460만대 판매, 전기차 왕좌오른 BYD ○테슬라 4분기 판매량 시장 전망치 하회

○작년 연간 판매량 BYD가 1위 기록 확실시

○BYD 최근 해외 판매량 급증 추세

그래픽 뉴스 : 이재명 '편입' 공약, 새해 급물살 타나[MSCI 선진지수 도전]①

○한국 증시 숙원 'MSCI 선진국지수' 편입 공약 시험대

○올해 '관찰대상국' 등재되면 내년 편입 발표

○"외환 자유화·공매도규제 등 선결돼야"

the Chart : 정부 '생산적 금융' 드라이브…대기업 CVC 존재감 커진다

○CVC, 펀드만기 제약 적어 혁신분야 장기투자

○"美 구글·MS 등 CVC 통해 유망 스타트업 육성"

○공정위, 지주사 CVC 규제 손질 예고

오늘 핵심 일정

○국내

○해외

02:30 미국 FOMC 멤버카쉬카리 연설

09:30 일본 제조업 구매관리자지수(12월)

10:45 중국 차이신 서비스구매관리자지수(12월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 -5℃( 0 ℃ ) ｜최고기온 : 2℃( ▼ 1 ℃)

○강수확률 오전 0%｜오후 0%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

