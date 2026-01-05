본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

"윗사람부터 친숙해져야"…AI 특훈 나선 기업들 [3분 브리프]

입력2026.01.05 08:00

시계아이콘00분 41초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

[한 눈에 읽기]
①국내 주요 기업, 생산성 제고 위해 AI 특별훈련 나서
②美경제전문가 "美 증시 15~20% 조정 땐 경기 침체"
③BYD, 전기차 판매량 첫 1위 전망

MARKET INDEX : Year to date
"윗사람부터 친숙해져야"…AI 특훈 나선 기업들 [3분 브리프]
AD
원본보기 아이콘

○미 뉴욕증시 3대지수 혼조세 마감

○고점 부담에 투매 쏟아져

○기술주 내 엇갈린 희비…변동성 ↑

Top3 NEWS
■"김부장 아닌 김사장부터"…AI 특훈 나선 기업들
○SK, 최태원 회장 지휘 'AI워커' 도입
○사람 대체 아닌 판단·책임 보완 동료
○LG, AI 대학원서 AI리더 육성
■"AI 기대 과열發 증시 하락, 2026년 美 경제 최대 리스크…15~20% 조정 땐 침체"
○캐런 다이넌 미국 하버드대 경제학과 교수 인터뷰
○AI 기대가 미 경제 성장 견인
○K자형 소비 구조, 증시 조정에 취약
■테슬라 주춤한 사이 1위 강탈…460만대 판매, 전기차 왕좌오른 BYD
○테슬라 4분기 판매량 시장 전망치 하회
○작년 연간 판매량 BYD가 1위 기록 확실시
○BYD 최근 해외 판매량 급증 추세
그래픽 뉴스 : 이재명 '편입' 공약, 새해 급물살 타나[MSCI 선진지수 도전]①
"윗사람부터 친숙해져야"…AI 특훈 나선 기업들 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○한국 증시 숙원 'MSCI 선진국지수' 편입 공약 시험대

○올해 '관찰대상국' 등재되면 내년 편입 발표

○"외환 자유화·공매도규제 등 선결돼야"

the Chart : 정부 '생산적 금융' 드라이브…대기업 CVC 존재감 커진다
"윗사람부터 친숙해져야"…AI 특훈 나선 기업들 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○CVC, 펀드만기 제약 적어 혁신분야 장기투자

○"美 구글·MS 등 CVC 통해 유망 스타트업 육성"

○공정위, 지주사 CVC 규제 손질 예고

오늘 핵심 일정

국내


해외

02:30 미국 FOMC 멤버카쉬카리 연설

09:30 일본 제조업 구매관리자지수(12월)

10:45 중국 차이신 서비스구매관리자지수(12월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 -5℃(0) ｜최고기온 : 2℃(1℃)
○강수확률 오전 0%｜오후 0%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
"윗사람부터 친숙해져야"…AI 특훈 나선 기업들 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

8세·6세 아들 남기고…11시간씩 '심야배송' 숨진 쿠팡 기사, 산재 인정 8세·6세 아들 남기고…11시간씩 '심야배송' 숨진 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"퍼스트 레이디 아닌 첫번째 전사"…베네수엘라 영부인 정체는

'슈퍼리치'가 꼽은 2026년 키워드는 '이것'

임재범, 가요계 은퇴 선언…"40주년 공연 끝으로"

BBC "입소문으로 시작한 K뷰티, 전세계 스킨케어 루틴"

"털끝도 안 건드렸는데 찔러"…'나나 집 침입' 강도 옥중 편지

삼성, CES 단독 홀 마련…마이크로 RGB·AI 냉장고 공개

포문 연 '적토마' 증시…반도체馬 질주 vs 이차전지馬 뒷걸음

새로운 이슈 보기