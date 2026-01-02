본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

“자격증 응시료, 군이 쏜다”… 부산 기장군, 중장년 재취업 지원 확대

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.02 16:55

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

45∼64세 미취업자 대상… 시험 응시료 90%·연 10만원 한도

취업 시장의 냉기는 중장년에게 더 매섭다.


부산 기장군(군수 정종복)은 미취업 중장년층의 재취업을 지원하기 위해 '중장년 재취업 자격증 시험 응시료 지원사업'을 새롭게 시행한다.

이번 사업은 재취업을 준비하는 중장년층의 경제적 부담을 완화하고 취업 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다. 지원 대상은 기장군에 1개월 이상 거주한 45세 이상 65세 미만(1962∼1981년생) 미취업자다.


지원 내용은 자격증 시험 응시료의 90%로, 1인당 연간 최대 10만원 한도에서 지원된다. 당해 연도에 치른 시험이라면 응시 횟수 제한 없이 분할 신청도 가능하다.


지원 대상 시험은 ▲Q-Net에 등록된 국가기술·전문자격증(운전면허 제외) ▲민간자격정보서비스에 등록된 국가공인자격증 ▲한국사능력검정시험 ▲토익(TOEIC), HSK, JLPT 등 각종 어학시험까지 폭넓게 포함된다.

신청 기간은 1월 5일부터 12월 11일까지며, 예산 소진 시 조기 종료될 수 있다. 신청을 희망하는 군민은 신청서와 응시 증빙서류를 갖춰 기장군청 일자리경제과를 방문하거나 전용 이메일로 접수하면 된다.


기장군은 이번 사업을 통해 중장년층의 직업 역량 강화를 유도하고 민간 취업시장 진입 장벽을 낮출 수 있을 것으로 기대하고 있다. 지역 경제의 핵심 역할을 맡은 중장년층을 위한 맞춤형 일자리 정책도 지속 발굴할 계획이다.


정종복 군수는 "새로운 분야에 도전하는 중장년층의 노력이 실제 취업으로 이어질 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"며 "이번 사업이 중장년 군민의 경제적 부담을 덜고 재취업에 대한 자신감을 높이는 계기가 되길 바란다"고 말했다.


사업 관련 자세한 내용은 기장군청 홈페이지 공고문을 확인하거나 일자리경제과 일자리기획팀으로 문의하면 된다.

기장군청.

기장군청.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

근로자 1인당 월 최대 60만원 지급…2년 만에 돌아온 '이 지원금' 근로자 1인당 월 최대 60만원 지급…2년 만에 돌아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

검진 필수였던 '흉부 엑스레이'…이제 50세 이상만 받는다고?

근로자 1인당 월 최대 60만원 지급…2년 만에 돌아온 '이 지원금'

"작은 호텔 같았다" 대형 침대 놓고 개인 사우나까지…尹 집무실 내실 공개

루이비통 벽화, 순금 수도꼭지…억만장자 호날두, 580억 고국 저택 들여다보니

"맘대로 못나가" 논란의 다이어트 감옥…"2주만에 14㎏ 빠지긴 했어"

"대신 줄서드려요" 흑백요리사 맛집, 오픈런 알바 뛴다

국립중앙박물관 관람객 650만 돌파…"세계 3대 박물관 수준"

새로운 이슈 보기