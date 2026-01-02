에이치브이엠, 76억 규모 특수합금 공급 계약

에이치브이엠 에이치브이엠 295310 | 코스닥 증권정보 현재가 67,100 전일대비 8,200 등락률 +13.92% 거래량 1,194,899 전일가 58,900 2026.01.02 14:26 기준 관련기사 [특징주]에이치브이엠, 우주산업 성장 수혜 전망에 신고가AI 거품론 잦아들자 코스닥 소부장주 ‘상승 신호’달리는 구리가격에 올타타볼까? 바구니에 담아둬야 할 관련주는 전 종목 시세 보기 close 은 2일 우주항공 금속 유통회사와 75억5712만원 규모 특수합금 공급계약을 체결했다고 공시했다.

이는 최근 매출액 대비 16.74%다. 계약기간은 오는 11월30일까지다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>