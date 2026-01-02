본문 바로가기
에이치브이엠, 76억 규모 특수합금 공급 계약

장효원기자

입력2026.01.02 14:06

에이치브이엠 은 2일 우주항공 금속 유통회사와 75억5712만원 규모 특수합금 공급계약을 체결했다고 공시했다.


이는 최근 매출액 대비 16.74%다. 계약기간은 오는 11월30일까지다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

