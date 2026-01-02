에이치브이엠, 76억 규모 특수합금 공급 계약

에이치브이엠 은 2일 우주항공 금속 유통회사와 75억5712만원 규모 특수합금 공급계약을 체결했다고 공시했다.
이는 최근 매출액 대비 16.74%다. 계약기간은 오는 11월30일까지다.
장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
