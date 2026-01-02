영주시, ‘청렴 약속 캠페인’ 전개

직원 참여형 ‘청렴 나무’… 새해 청렴 실천 의지 다져

경북 영주시는 2일 전 직원을 대상으로 '청렴 약속 캠페인'을 실시하며 2026년을 청렴 실천의 다짐으로 힘차게 출발했다.

이번 캠페인은 새해 첫 공식 행사인 시무식과 연계해 공직자의 기본 가치인 청렴의 의미를 다시 한번 되새기고, 이를 실천으로 이어가기 위한 의지를 다지기 위해 마련됐다.

직원들은 '영주시 청렴 나무' 도안에 청렴 스티커를 직접 부착하며 한 해 동안 청렴한 공직 수행을 약속했다. '청렴 나무'는 직원 한 사람 한 사람의 다짐이 모여 조직 전체의 청렴 문화를 키워나간다는 상징적 의미를 담고 있다. 간단하면서도 참여 중심의 방식으로 진행돼 직원들의 자발적인 공감과 적극적인 참여를 끌어냈다.

특히 이번 캠페인은 새로운 영주시장 권한대행 체제 아래 맞이하는 새해의 출발점에서 공직 사회의 기본 원칙을 다시 세우고, 청렴을 바탕으로 한 적극행정 추진 의지를 공유하는 계기가 됐다.

엄태현 시장 권한대행은 "2026년의 시작을 청렴 약속으로 여는 이번 캠페인이 직원 모두에게 청렴의 의미를 다시 새기는 시간이 되길 바란다"며 "시민에게 신뢰받는 시정을 구현하기 위해 청렴 문화를 지속적으로 확산해 나가겠다"고 말했다.





