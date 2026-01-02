'강도 피해' 나나, 살인미수 역고소 당해…"법적 대응할 것"

"반성 없이 별건 고소…2차 피해 야기"

배우 겸 가수 나나 자택에 무단침입한 강도에게 역소고를 당한 가운데 강력한 법적 대응을 예고했다.

배우 겸 가수 나나. 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

나나 소속사 써브라임은 2일 입장문을 내고 "나나에 대한 강도상해 사건에서 수사기관의 철저한 수사를 통해 가해자의 범죄 사실이 명확히 확인됐다"고 밝혔다.

JTBC는 이날 연예 및 법조 관계자들을 인용해 지난해 11월 나나의 자택에 침입해 특수강도상해 혐의로 구속된 피의자 A씨가 최근 수사 과정에서 나나를 상대로 고소장을 제출했다고 보도했다. A씨는 제압 과정에서 나나가 가한 행위가 '살인미수'에 해당한다는 주장을 펼치고 있는 것으로 알려졌다.

소속사 측은 "흉기로 무장한 가해자의 범행 과정에서 나나와 그 가족은 심신에 걸쳐 심각한 피해를 입었다"며 "그로 인한 육체적·정신적 고통은 현재까지도 이어지고 있다"고 전했다.

이어 "그럼에도 가해자는 어떠한 반성의 태도 없이 나나를 상대로 별건의 고소를 제기했다"며 "피해자가 유명인이라는 점을 악용해 반인륜적인 행위로 2차 피해를 야기하고 있는 상황이다"고 말했다.

아울러 "당사는 소속 아티스트의 권익 보호를 최우선 가치로 삼고 있으며 본 사안과 관련하여 가해자에 대한 민·형사상 일체의 모든 법적 조치를 강구하겠다"며 "앞으로도 아티스트가 더 이상의 피해를 입지 않도록 끝까지 책임 있는 자세로 대응해 나가겠다"고 강조했다





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>