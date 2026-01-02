본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

청와대

강훈식 "李대통령도 '이혜훈 지명' 도전적 과제로 인식"…청문회서 검증

임철영기자

입력2026.01.02 09:54

시계아이콘00분 53초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"후보자도 처음엔 매우 놀라고 충격적으로 받아들여"
"李대통령, '무지개 색' 만들어야 한다는 문제의식"
추가'보수 인사' 중용 가능성도 열어둬

강훈식 대통령비서실장이 이혜훈 후보자 인선과 관련해 이 대통령도 이 사안이 도전이라는 걸 알고 있다면서도 더 많은 국민과 함께 가기 위해 통합의지를 보여줘야 한다는 문제의식이 있었다고 밝혔다. 이 후보자가 처음 제안을 받았을 때 매우 놀라고 충격적으로 받아들인 것으로 안다고도 전했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

강 실장은 2일 유튜브 채널 '겸손은 힘들다 김어준의 뉴스공장'에 출연해 "이 대통령도 도전이라는 사실을 알고 있다"면서도 "우리가 도전하지 않으면 풀기 어려운 문제라고 인식하고 계신다"고 말했다. 그는 "내란과 계엄에 관련된 발언도 보고받았고, 사과 의지도 확인하셨다"라고도 덧붙였다.


그러면서 강 실장은 "대통령 표현으로 '잡탕'이 아니라 '무지개색'을 만들어야 하는 것 아니냐는 문제의식"이라며 "이 도전이 잘 됐으면 하는 생각이다. 지금으로선 청문회까지 후보자 정책 비전과 철학이 검증될 것이라 본다"고 했다. 이어 "(이 후보자가) 처음 제안을 받았을 때는 매우 놀라고 충격적으로 받아들인 것으로 안다"고 말했다.

이 후보자가 수락한 이유에 대해 강 실장은 통합 의지에 대한 진심이 통한 결과다고 해석했다. 그는 "대통령의 '진영을 넘는 시도'에 후보자도 큰 공감이 있었던 것으로 안다"고 말했다. 이어 "나라 경제를 살리려면 모든 힘을 모아야 한다는 인식을 같이하고 있었다고 본다"며 "그런 공감이 (수락으로) 이어진 것"이라고 설명했다.


일각에서 제기되는 "우리 진영에도 훌륭한 사람이 많지 않으냐"는 지적에 대해서는 "물론 우리 진영에도 훌륭한 분이 많다"면서도 "대통령이 그걸 부정하는 게 아니라, 이런 도전적 과제를 통해 더 많은 국민에게 통합의지를 보여주자는 취지"라고 설명했다.


강 실장은 공석인 해양수산부 장관 등에 추가적인 '보수 인사' 중용 가능성을 열어뒀다. 그는 "계속된다고 말할 수는 없다"면서도 계엄·내란과 관련해 명백한 문제가 있는 경우는 배제해야겠지만 특정 진영을 의도적으로 배제할 이유는 없지 않으냐는 인식이 있다고 설명했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"판교 이남은 지방…사람이 떠난다" 반도체 고급인력 발목잡는 지방이전론[Why&Next] "판교 이남은 지방…사람이 떠난다" 반도체 고급인... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"가장 아름다운 사진작가"…트럼프 SNS 전략 실세 30세 보좌관

'강도 피해' 나나, 살인미수 역고소 당해…"법적 대응할 것"

"맘대로 못나가" 논란의 다이어트 감옥…"2주만에 14㎏ 빠지긴 했어"

'일타 강사' 현우진 "수능 문제 거래 사실 아냐…문항 수급 채널 중 하나"

연차만 잘 쓰면 9일 쉰다…새해 황금연휴 언제?

넷플릭스가 띄운 'K굿즈', 161억 팔렸다…최대 실적

美, 中 '대만포위훈련'에 "군사 압박 중단해야"

새로운 이슈 보기